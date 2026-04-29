Concurso de reubicación para docentes de secundario

La Dirección General de Escuelas (DGE) informa que, según la Resolución 506-2020 de la Subsecretaria de Educación, dio comienzo la convocatoria 2026 para los docentes titulares de nivel secundario que se encuentran en situación de disponibilidad, donde también se incluyen los docentes con cambios de funciones. Cabe destacar que el concurso se desarrollará mediante la modalidad virtual sincrónica y el proceso se iniciará el 5 de mayo según disponibilidad del sistema educativo.

Desde el gobierno escolar informaron que la reubicación se realizará durante tres días, el primero (5 de mayo) será por área curricular; el segundo día (6 de mayo), por incumbencias, y el tercero es por intermodalidad (11 de mayo).

En este proceso, los docentes ya están inscriptos y registrados por la DGE, son llamados a participar de manera obligatoria y se ofrecerá la reubicación en las mismas zonas o en otras de cercanía.

Este año, los docentes que por algún motivo no quieran reubicar o que no se presenten a este llamado y/o no brinden fundamentos serán dados de baja definitivamente del sistema. También se determinó la fecha de alta de los docentes que se reubiquen el 15 de mayo.