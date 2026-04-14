Con éxito se realizó el Festival de Box en el Polideportivo Malal-Hue

Con tres victorias, un empate y una derrota, los boxeadores brillaron en una noche llena de adrenalina.

El pasado viernes, el Polideportivo Malal-Hue fue escenario de una vibrante fiesta del boxeo, donde los pugilistas locales ofrecieron un espectáculo lleno de emoción y esfuerzo. El festival contó con la participación de cinco boxeadores malargüinos que dejaron todo en el ring, representando a la ciudad con gran orgullo.

De los cinco combates disputados, tres fueron victoria, mientras que uno terminó en empate y otro en derrota. A pesar de los resultados mixtos, el público vibró con cada golpe, y los peleadores demostraron su dedicación y sacrificio.

Las victorias reflejan el excelente trabajo de los boxeadores, así como la preparación de sus entrenadores, quienes día a día acompañan el proceso de formación de estos futuros campeones. Sin duda, el evento fue una gran oportunidad para seguir fortaleciendo el deporte local y mostrando el potencial de los jóvenes malargüinos.

Felicitamos a todos los participantes, tanto a los boxeadores como a sus entrenadores, por el esfuerzo, la disciplina y la pasión con la que representaron a nuestra ciudad. ¡Una noche que quedará en la memoria de los fanáticos del boxeo!