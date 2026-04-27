Compromiso y reflexión en una jornada destinada a fortalecer el clima institucional

En el CEBJA N° 3-076 “Cora Teijeiro de Acosta, dependiente de la Sección V de Jóvenes y Adultos de San Rafael, Mendoza y en el marco de las líneas de acción promovidas por el Consejo Escolar Comunitario y en articulación con las orientaciones de Supervisión, se llevó a cabo la Jornada Preventiva de Convivencia Escolar, como instancia pedagógica orientada al fortalecimiento de los vínculos, la construcción de acuerdos y la promoción de un clima institucional saludable. En el CEBJA N° 3-076 “Cora Teijeiro de Acosta, dependiente de la Sección V de Jóvenes y Adultos de San Rafael, Mendoza y en el marco de las líneas de acción promovidas por el Consejo Escolar Comunitario y en articulación con las orientaciones de Supervisión, se llevó a cabo la Jornada Preventiva de Convivencia Escolar, como instancia pedagógica orientada al fortalecimiento de los vínculos, la construcción de acuerdos y la promoción de un clima institucional saludable.

La propuesta fue desarrollada bajo la coordinación de la Profesora Soledad Algomedo, contando con la participación de estudiantes de Primer y Segundo Ciclo (grado múltiple A) y del 1⁰Ciclo Básico Secundario 1º y 2º .

La jornada se inició con la proyección del segundo video sugerido como disparador, el cual habilitó un espacio significativo para la problematización de situaciones vinculadas a la convivencia escolar. A continuación, se llevó a cabo la lectura del material propuesto, favoreciendo procesos de reflexión colectiva en torno al respeto por la diversidad, la escucha activa, la empatía y la construcción de acuerdos posibles en el marco de la vida escolar. La jornada se inició con la proyección del segundo video sugerido como disparador, el cual habilitó un espacio significativo para la problematización de situaciones vinculadas a la convivencia escolar. A continuación, se llevó a cabo la lectura del material propuesto, favoreciendo procesos de reflexión colectiva en torno al respeto por la diversidad, la escucha activa, la empatía y la construcción de acuerdos posibles en el marco de la vida escolar.

En una segunda instancia, se desarrollaron espacios de trabajo en pequeños grupos, propiciando la participación activa de los y las estudiantes en la identificación de situaciones que fortalecen y aquellas que obstaculizan la convivencia. Dicho abordaje permitió la construcción de miradas críticas y situadas, en vinculación con las experiencias cotidianas de la comunidad educativa.

Como producción final, los grupos elaboraron frases en positivo, en primera persona, orientadas al cuidado de los vínculos, de los espacios compartidos y del clima institucional, las cuales fueron expresadas mediante producciones visuales. Estas instancias favorecieron el desarrollo de capacidades vinculadas a la comunicación, el pensamiento crítico y la participación responsable. Como producción final, los grupos elaboraron frases en positivo, en primera persona, orientadas al cuidado de los vínculos, de los espacios compartidos y del clima institucional, las cuales fueron expresadas mediante producciones visuales. Estas instancias favorecieron el desarrollo de capacidades vinculadas a la comunicación, el pensamiento crítico y la participación responsable.

La jornada concluyó con una puesta en común y la construcción de compromisos colectivos, definiendo acciones concretas, posibles y observables, orientadas a fortalecer la convivencia escolar desde una perspectiva de corresponsabilidad.

Se destaca la participación comprometida de los estudiantes, así como la significatividad de la propuesta en términos de formación integral, en consonancia con los lineamientos de la modalidad de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos.