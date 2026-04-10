Comenzó la temporada 2026 de los «Talleres socioculturales municipales»

Esta semana y con una gran concurrencia de público, comenzaron los talleres socioculturales 2026 que ofrece el Municipio de San Rafael a través de la Dirección de Cultura.

Se trata de una propuesta amplia, inclusiva y federal que llegará a los barrios de la Ciudad como a distritos del departamento.

Son cerca de talleres que incluyen tapicería, artesanías, tejido, bordado, panadería y pastelería, acrobacia aérea, guitarra, canto, folklore, danzas y tango.

Todas las actividades son abiertas y gratuitas. Para sumarse no hace falta experiencia, solo ganas de participar.

Hay muchas personas que lo hacen como hobby o entretenimiento, mientras que otros toman las capacitaciones como una propuesta para desarrollar un microemprendimiento.

Quienes deseen participar todavía están a tiempo. Pueden conseguir toda la información en las redes sociales de la Municipalidad de San Rafael o a través del siguiente enlace: https://bit.ly/4tdEFnM