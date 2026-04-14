Comenzaron las inscripciones para el Diplomado en Gestión de Salud

Serán desde hoy, hasta el 15 de mayo. Está destinado a personas relacionadas con el campo de la salud. Durará 6 meses, con cursado on-line. Aplicará a regímenes 15, 27 y 38.

El Ministerio de Salud y Deportes y la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Cuyo realizarán un diplomado para la gestión en organizaciones de salud públicas y privadas de la provincia y de la región.

Está destinado a integrantes, profesionales o no, de organizaciones públicas, privadas y sociales; y a profesionales y técnicos independientes relacionados con los campos de medicina, enfermería, bioquímica, odontología, farmacia, kinesiología, nutrición, psicología, fonoaudiología, tecnicaturas en el ámbito de la salud, licenciatura en administración, licenciatura en economía, contador, licenciados o profesores de educación física, educación, sociología, trabajo social, abogacía, otros.

El eje de esta formación es la articulación de los recursos económicos, administrativos, tecnológicos y humanos, aspectos que son fundamentales para la gestión de la salud. De modo tal que les permitirá a los egresados proyectar su carrera y su trabajo en comunidades educativas y de gestión.

La carrera apunta a reforzar o introducir conocimientos que permitan la adaptación frente a constantes cambios sociales, económicos y políticos. Así, quienes conducen las organizaciones públicas y privadas de salud podrán ejercer gestiones más eficientes.

Programa:

Organización de la salud.

Gestión del plan estratégico y los procesos.

Economía y finanzas.

Demografía y epidemiología.

Derechos de la salud.

Gestión de las personas.

Cursado: formato on-line. Deben inscribirse en el siguiente enlace: https://www.eventbrite.com/e/diplomado-en-gestion-de-salud-inscripciones-tickets-1986426520195?aff=oddtdtcreator

Duración: 6 meses, se inicia en mayo de 2026

Carga horaria: 200 horas totales

Valor: Cuota inscripción de $70.000 + 7 cuotas mensuales de $70.000 c/u

Título: Diplomado en gestión de salud.

Aplica a regímenes 15, 27 y 38.

Información e inscripciones: gestiondesalud.hc@gmail.com