Comenzaron las clases de tango en las academias municipales

La propuesta se inscribe dentro de los talleres socioculturales que brinda la comuna con el objetivo de fomentar la participación, la integración y el disfrute de la comunidad.

La profe Silvina Moreno es la encargada de dos de los talleres. Uno de ellos se dicta los viernes de 9:30 a 14:30 en el Centro de Jubilados de Av. Mitre 161 y el otro los miércoles de 15:30 a 18:30 en el Club San Luis.

Otra de las academias funciona los miércoles y viernes de 18.30 a 20 en el Teatro Griego Chacho Santa Cruz a cargo del profe Maxi Rapiman.

La actividad está dirigida a personas mayores de 18 años, sin necesidad de contar con conocimientos previos, ya que se integran participantes de niveles principiantes, intermedios y avanzados.

“Estamos iniciando con todas las pilas y la energía, integrando a todos los niveles para generar un grupo donde la gente disfrute y se sienta parte”, expresó la docente Silvina Moreno

Las clases son totalmente gratuitas. Para participar, los interesados solo deben acercarse a los espacios mencionados, donde podrán incorporarse a las clases.