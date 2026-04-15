Clubes, municipio y la liga sanrafaelina trabajan en programa de salud

El deporte sanrafaelino suma una nueva apuesta al trabajo social. En un encuentro entre la Dirección de Deportes del Municipio y la Liga San Rafaelina de Fútbol, se presentaron programas que apuntan a fortalecer el rol de los clubes como espacios de contención en barrios y distritos.

Desde el Municipio, la Directora de Deportes Alejandra Bajbuj, remarcó la importancia de seguir consolidando el vínculo con las instituciones deportivas, entendiendo que cumplen un papel clave más allá de lo estrictamente futbolístico. “Con los clubes tenemos una relación muy importante y el objetivo es seguir profundizándola, trabajando en conjunto”, remarcaron durante la presentación.

En ese marco, se anunciaron nuevas herramientas que serán implementadas de manera articulada con la Liga. Se trata de la creación de gabinetes interdisciplinarios que abordarán distintas problemáticas sociales a través del deporte.

Los programas incluyen atención médica, salud reproductiva, salud mental y kinesiología, con el objetivo de acompañar a las instituciones ante situaciones que exceden lo deportivo. “La idea es apoyar y acompañar en los casos que lo necesiten, entendiendo que los clubes son una caja de resonancia de lo que pasa en cada barrio y distrito”, añadió.

El esquema prevé que las inquietudes o situaciones detectadas en las instituciones sean canalizadas a través de la Liga, que funcionará como nexo con el Municipio para activar la intervención de estos equipos.

Desde la Liga San Rafaelina de Fútbol, su presidente Diego Martín, destacó el avance. “Estamos fortaleciendo una relación que es clave. La Liga cumple un rol social muy importante y el acompañamiento del Municipio es fundamental para llegar a los clubes”, señalaron.

“Los clubes están muy cerca de la gente, de los chicos, de los barrios, y muchas veces son el primer lugar donde se detectan problemáticas sociales”, indicó a la vez que agradeció el acompañamiento municipal en torneos locales femenino y de inferiores como la Copa Vendimia.