Chinche del arce: el informe del Iscamen y Ambiente que explica cómo controlar el insecto

Destinado a técnicos, personal de municipios y vecinos, el manual permite un abordaje integral del insecto con herramientas prácticas y de bajo impacto, para su manejo desde distintos ámbitos.

El Instituto de Sanidad y Calidad Agropecuaria de Mendoza (Iscamen), en articulación con organismos provinciales de ambiente y salud, presentó el Dossier técnico para el manejo de la chinche del arce, un material que sistematiza información clave y propone un enfoque integral de manejo, combinando herramientas técnicas con acciones concretas aplicables en el territorio y en el ámbito domiciliario.

El documento fue elaborado junto a la Dirección de Biodiversidad y Ecoparque, el Departamento de Enfermedades Zoonóticas y Vectoriales y el Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico Mendoza, con el acompañamiento académico de universidades locales. Está orientado a equipos técnicos, gobiernos locales y la comunidad en general, con el objetivo de unificar criterios y mejorar la eficacia de las intervenciones.

Un enfoque integral para el manejo

El trabajo aborda la problemática desde una perspectiva amplia, incorporando conocimientos sobre la biología y comportamiento de la chinche del arce (Boisea trivittata), junto con estrategias de monitoreo, prevención y control.

En este marco, se plantea la necesidad de coordinar acciones entre el ámbito público y privado, promoviendo prácticas que permitan reducir la presencia del insecto de manera sostenida y con bajo impacto ambiental.

El rol clave del autocontrol domiciliario

Uno de los ejes centrales del material es la incorporación del autocontrol en viviendas como herramienta fundamental dentro de la estrategia general.

Se destaca que, con intervenciones planificadas y focalizadas, es posible lograr resultados efectivos mediante:

Aplicaciones localizadas en sectores donde se concentran los insectos.

Uso de productos habilitados de línea jardín (domisanitarios).

Intervenciones en momentos oportunos del ciclo biológico.

Implementación de medidas físicas complementarias, como la limpieza de refugios.

Este enfoque permite optimizar recursos y reducir tanto los riesgos para las personas como el impacto sobre el ambiente.

Sustento técnico y evidencia

Los ensayos realizados por equipos técnicos de Iscamen demuestran que el control del insecto puede alcanzarse con bajas dosis y en períodos acotados, lo que refuerza la viabilidad de las estrategias propuestas en el dossier.

Criterios para el espacio público

El material también establece lineamientos claros para el manejo en el arbolado urbano, donde no se permiten tratamientos generalizados con agroquímicos. Solo en situaciones excepcionales, y bajo autorización específica, pueden realizarse aplicaciones localizadas.

En estos casos, se priorizan medidas como la limpieza y el manejo del entorno urbano, como herramientas principales para disminuir la presencia del insecto.

Información para una acción coordinada

El dossier se consolida como una herramienta de referencia que permite ordenar el abordaje de la chinche del arce en Mendoza, integrando el rol de técnicos, municipios y vecinos.

Desde Iscamen se promueve así una estrategia donde la información se traduce en acción: un manejo integral, coordinado y con fuerte participación comunitaria, clave para lograr resultados sostenibles en el tiempo.

Descargar dossier técnico Chinche del Arce