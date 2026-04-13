CEPAS: la oferta educativa se expande

La Dirección de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos de la DGE cuenta actualmente con 33 espacios con terminalidad educativa y formación profesional.

La Dirección General de Escuelas (DGE) continúa ampliando la oferta educativa en el nivel de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos, a través de los Centros de Educación Profesional para Adultos de nivel Secundario (CEPAS), con el fin de garantizar el derecho a la educación con formación y poder ingresar al mundo laboral con más y mejores capacidades.

Estos espacios educativos fueron diseñados por el gobierno escolar para dar terminalidad educativa y formación profesional.

Actualmente la provincia amplió estos espacios a 33 centros ubicados en Capital, Godoy Cruz, Guaymallén, Junín, Las Heras, San Carlos, La Paz, Lavalle, Luján de Cuyo, San Martín, General Alvear, Maipú, Malargüe, San Rafael y Tunuyán.

Certificaciones con salidas laborales

Las formaciones para completar la secundaria son variadas y proponen diferentes aprendizajes con salida laboral:

Programación: aprendizaje para escribir código y desarrollar software, páginas web y aplicaciones. Es ideal para quienes buscan una carrera en el sector tecnológico.

Diseño multimedial: en un mundo dominado por lo digital, tiene como objetivo crear contenido visual y auditivo impactante. Esta certificación busca diseñar estrategias de marketing y publicidad en redes sociales, sitios web y campañas de comunicación.

Gastronomía: ofrece conocimientos en técnicas culinarias, manipulación de alimentos y gestión de cocinas. Esta certificación sirve para trabajar en restaurantes, hoteles o incluso para emprender un negocio propio.

Turismo y hotelería: forma en la atención al cliente, la organización de eventos y la gestión de servicios turísticos. Es ideal para quienes disfrutan de la interacción con personas y sueñan con trabajar en el sector de viajes y hospitalidad.

Energías Renovables: para conocer los principios y la instalación de sistemas de energía limpia como la solar o la eólica. Es una opción con gran proyección a futuro, para contribuir al desarrollo sostenible.

Los CEPAS de la provincia, sus formaciones y direcciones

Capital

CENS 3-402 Gastronomía (Av. B. Mitre 741) / Diseño Multimedial (Gutiérrez 350) / Turismo y Hotelería (Gutiérrez 350)

CENS 3-503 Energías renovables (Complejo Penitenciario de Alojamiento Permanente Boulogne Sur Mer)

Uspallata

CENS 3-414 Energías renovables (Av. Guido S/N – Ruta Nac. Nº 13)

San Martín

CENS 3-418 Energías renovables (Malvinas Argentinas y Costa Canal Montecaseros. Escuela de oficios) / Diseño Multimedial (Chacabuco y 9 de Julio)

Junín

CENS 3-419 Programación (Belgrano 261)

San Rafael

CENS 3-428 (San Juan Bosco 189) Diseño Multimedial / Turismo y Hotelería

Lavalle

CENS 3-429 Gastronomía (Fray Luis Beltrán 81. Villa Tulumaya) / Turismo (Centro Integrador Comunitario, Ruta 34 e ingreso al barrio Tupac Amaru, Villa Tulumaya)

San Carlos

CENS 3-438 Diseño Multimedial (Las Heras 391 y Ambrosio Bonfanti, Eugenio Bustos)

Luján

CENS 3-442 Gastronomía (Constitución 8375. Carrodilla)

CENS 3-465 Turismo y Hotelería (Valle Agrelo II, Ruta prov. 15 y callejón Suárez)

CENS 3-494 Energías renovables (Complejo Penitenciario de Alojamiento Permanente Almafuerte)

CENS 3-516 Energías renovables (Complejo Penitenciario de Alojamiento Permanente Almafuerte II)

General Alvear

CENS 3-445 (Gral. Roca 380) Diseño Multimedial / Programación

Guaymallén

CENS 3-456 Diseño multimedial (Libertad 939. Villanueva)

CENS 3-481 Programación (Sede Universidad Juan A. Maza: Lateral Sur del acceso Este 2245)

CENS 3-484 Programación (Bandera de los Andes 927. San José)

Godoy Cruz

CENS 3-485 (América y C. Silva. Villa Hipódromo) Gastronomía / Programación

Tunuyán

CENS 3-493 Diseño multimedial (9 de Julio y S. Martín)

Malargüe

CENS 3-512 Programación (Vera Peñaloza y San Lorenzo)

La Paz

CENS 3-451 (20 de junio y control s/n) Energías renovables / Gastronomía

Tupungato

CENS 3-421 (Alem y Dorrego 287, Barrio Aero Club) Turismo y Hotelería / Diseño multimedial.