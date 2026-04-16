Casting Charú: convocatoria abierta para integrar el elenco folclórico municipal

Si te apasiona el folclore y querés dar un paso más en tu camino artístico, esta puede ser tu oportunidad. La Dirección de Cultura convoca a un nuevo casting para formar parte del Elenco Folklórico Municipal Charú, un espacio que promueve la danza como parte esencial de la identidad cultural local.

La audición se realizará el sábado 18 de abril a las 15:00 horas en el Polideportivo Municipal Malal – Hue y está dirigida exclusivamente a personas mayores de 18 años. La propuesta apunta a sumar nuevos integrantes comprometidos con el crecimiento artístico y el trabajo colectivo.

Desde la organización destacaron la importancia de asistir con vestimenta adecuada: las mujeres deberán llevar falda y zapatos, los hombres botas, y en ambos casos se solicita ropa cómoda de color negro y pañuelo.

“Seguimos generando espacios para el desarrollo artístico en nuestra comunidad”, señalaron desde la Dirección de Cultura, remarcando el valor de estas iniciativas para fortalecer las expresiones tradicionales.

Quienes se animen a participar no solo podrán mostrar su talento, sino también formar parte de un elenco que representa la esencia cultural de la región. La invitación está abierta: el escenario espera.