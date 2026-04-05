Carlos Melconian cuestionó las declaraciones de Luis Caputo y apuntó contra el plan económico del Gobierno

El economista apuntó contra el ministro de Economía y sus medidas. «Que miren un poco alrededor», manifestó en sus declaraciones.

Carlos Melconian , analizó las recientes declaraciones del ministro de Economía, Luis Caputo , en medio del debate sobre una eventual devaluación. Además, evaluó la estrategia económica del gobierno de Javier Milei , advirtió sobre la falta de un programa integral y detalló cuáles son, a su criterio, los dos pilares que hoy evitan una crisis.

Más allá del cruce, cuestionó el estilo del ministro y planteó que el rol exige otro tipo de conducta: “Un ministro tiene que tener un overol político y un overol profesional” . En ese sentido, dejó en claro que no compartió el tono ni el lenguaje utilizado.

En diálogo radial, el economista consideró que el eje de la discusión estuvo mal enfocado. Afirmó que “ningún especialista serio está evaluando la devaluación como una propuesta” aislada, por lo que puso en duda el destinatario de las críticas del ministro.

No obstante, sostuvo que la economía argentina requiere un enfoque más amplio. Señaló la necesidad de avanzar en un programa integral que permita recomponer los precios relativos , al considerar que ese ordenamiento resulta clave para estabilizar el sistema económico.

Al analizar el rumbo de la gestión de Milei, Melconian aseguró que el país aún no definió un esquema cambiario definitivo. “Todavía no hay un régimen cambiario definitivo”, afirmó, y describió a la actual administración como un “gobierno de transición”.

Según su mirada, el oficialismo no presentó todavía un plan estructural que ataque los problemas de fondo. Sin embargo, consideró que podría estar sentando las bases de un modelo que eventualmente se consolide en el futuro.

Las señales de estancamiento

El economista reconoció avances en materia inflacionaria. Destacó que la gestión logró bajar el índice desde niveles cercanos al 300% hasta el 25%, aunque advirtió que la situación continúa siendo delicada.

En particular, mostró preocupación por la dinámica reciente, donde la inflación se mantuvo en torno a los dos o tres puntos mensuales. Según indicó, ese nivel podría transformarse en un piso difícil de perforar, lo que representaría un desafío adicional para el Gobierno.

En relación con el tipo de cambio, Melconian planteó que la caída del dólar en el contexto actual resultó contraproducente, ya que no acompañó la evolución de los precios relativos. En ese marco, subrayó la importancia de fortalecer la confianza para evitar presiones sobre el mercado cambiario.

“Para que no sigan comprando u$s2.500 millones por mes”, señaló, al referirse a la demanda de divisas que hay en la actualidad económica.

También cuestionó el rol del Banco Central de la República Argentina, al afirmar que compra dólares pero no logra acumular reservas de manera sostenida. A su vez, pidió mayor claridad en la comunicación hacia los inversores para reducir la incertidumbre.

Campo y energía como pilares que evitan la crisis

Uno de los puntos más contundentes de su análisis fue la identificación de los factores que hoy contienen un escenario crítico. “Si hoy no estamos en crisis, es por el campo y Vaca Muerta”, afirmó.

De esta manera, atribuyó la estabilidad relativa a dos motores clave: uno es el sector agroexportador y otro es el desarrollo energético vinculado a Vaca Muerta.

Por último, Melconian también cuestionó la relación del Gobierno con el sistema financiero internacional. Señaló inconsistencias en el vínculo con bancos y fondos de inversión, al mencionar encuentros como el denominado Argentina Week.

“Los bancos se reúnen con Milei en el Argentina Week y cuando salen sacan informes en contra de la Argentina”, concluyó el economista.

Fuente:https://www.ambito.com/economia/carlos-melconian-cuestiono-las-declaraciones-luis-caputo-y-apunto-contra-el-plan-economico-del-gobierno-n6263030