El ministro de Economía, Luis Caputo, mantuvo un encuentro en Washington con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, en el marco de la segunda revisión del programa vigente con el organismo. La reunión se realizó en las oficinas centrales del Fondo y tuvo como eje la evolución de la economía argentina, además del análisis del contexto internacional, atravesado por la tregua que negocia Donald Trump con Irán.

Tras el encuentro, Caputo remarcó el nivel de cercanía con la titular del organismo. “La relación es de mucha confianza”, sostuvo, y calificó el vínculo como “mucho más allá de los negocios”. En esa línea, señaló que el diálogo incluye intercambios sobre la marcha del programa económico y las decisiones en curso. Ambas partes expresaron conformidad con la segunda revisión, que habilitaría un desembolso de 1.000 millones de dólares, clave para reforzar las reservas.

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En la reunión participaron además el viceministro José Luis Daza, el presidente del Banco Central de la República Argentina, Santiago Bausili, su vice Vladimir Werning y el representante argentino ante el Fondo, Leonardo Madcur. El temario incluyó el repaso de las principales variables macroeconómicas y los próximos pasos en el esquema de pagos de deuda, con foco en alternativas de financiamiento y reducción de costos en dólares.