El ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó este lunes que la inflación del tercer mes del año superará el 3% y sostuvo que, a partir de abril, comenzará un proceso de desaceleración.

“Se vienen los mejores meses”, aseguró durante una exposición en Santa Fe.

En línea con las consultoras privadas, que estimaron una inflación cercana al 3%, el funcionario explicó que el repunte responde a factores estacionales, como los aumentos en educación, junto con ajustes en combustibles y productos de la canasta básica.

Las proyecciones del mercado

De acuerdo con el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que elabora el Banco Central, las previsiones también marcaron una desaceleración gradual para los próximos meses.

Para abril se proyectó un 2,6%, mientras que para mayo la estimación se ubicó en 2,3%. En tanto, entre junio y julio el índice rondaría el 2% y podría perforar ese nivel hacia agosto y septiembre.

La proyección para todo el año

En cuanto al acumulado anual, el REM estimó que este año la inlfación cerraría cerca del 29%.

Pese a esa tendencia, el escenario siguió mostrando presión sobre el consumo. En ese sentido, el primer bimestre del año acumuló una suba del 5,9%.

Dentro de los componentes del índice, educación fue uno de los rubros con mayor incidencia en marzo, con un incremento del 8,7% asociado al inicio del ciclo lectivo.

Fuente:https://www.elsol.com.ar/el-pais/caputo-afirmo-que-la-inflacion-de-marzo-superara-el-3-se-vienen-los-mejores-meses/