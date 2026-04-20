San Rafael, Mendoza lunes 20 de abril de 2026
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Campeonato Sanrafaelino de Tiro 2026 “José Vicente Añón”

Publicado por: Juan Carlos Sambataro 20 abril, 2026

El Campeonato Sanrafaelino de Tiro 2026 “José Vicente Añón” continuo este fin de semana con las categorías estrellas, CARABINA NEUMÁTICA teniendo una participación de 12 tiradores locales, y las categorías de PISTOLA STANDAR y PISTOLA DEPORTIVA calibre .22 con un total de 9 tiradores.

Según el cronograma oficial, las próximas fechas serán el 02 de mayo con la segunda fecha de RIFLE CAÑO DE QUEBRAR 10 M, y el 09 de mayo con la segunda fecha de AIRE COMPRIMIDO CAT. “A” Y “B” 10 M para los más peques. A su ves les recordamos los horarios del club para poder realizar actividades los Días Sábados de 1500hs a 1900hs y los días Domingos de 1000hs a 1300hs.

A continuación, compartimos los resultados:

CARABINA NEUMÁTICA 10M (1ra Fecha)

1° Brisa Morales 620.8 Puntos

2° Ivan Haddad 613.4 p

3° Baltasar Martínez 605.6 p

4° Luján Goicochea 597.7 p

5° Cynthia Caselle 595.1 p

6° Pablo Martín 588.7 p

7° Sergio Lipparelli 588.3 p

8° Gabriel Caselle 587.5 p

9° Isabella Tramontina 584.0 p

10° Adrián Lipparelli 578.6 p

11° Rocio Morales 566.7 p

12° Giuliano Martín 557.7 p

 

PISTOLA DEPORTIVA  25M (1ra Fecha)

1° Josefina Mella 353 Puntos

2° Rodrigo Guevara 329 p

3° Martin Tapia 315 p

4° Sergio Lipparelli 307 p

5° Armando Lipparelli 283 p

6° Adrian Lipparelli 262 p

7° Maximiliano Miranda 262 p

8° Raul Mancini 251 p

9° Luciano Crescitelli 191p

 

PISTOLA STANDARD 25M (1ra Fecha)

1° Josefina Mella 239 Puntos

2° Martin Tapia 229 p

3° Rodrigo Guevara 218 p

4° Sergio Lipparelli 205 p

5° Armando Lipparelli 181 p

6° Adrian Lipparelli 179 p

7° Maximiliano Miranda 176 p

8° Luciano Crescitelli 172 p

9° Raul Mancini 144 p

 

 

 

 

 

 

 

Luciano Crescitelli

Secretario

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