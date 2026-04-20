El Campeonato Sanrafaelino de Tiro 2026 “José Vicente Añón” continuo este fin de semana con las categorías estrellas, CARABINA NEUMÁTICA teniendo una participación de 12 tiradores locales, y las categorías de PISTOLA STANDAR y PISTOLA DEPORTIVA calibre .22 con un total de 9 tiradores.

Según el cronograma oficial, las próximas fechas serán el 02 de mayo con la segunda fecha de RIFLE CAÑO DE QUEBRAR 10 M, y el 09 de mayo con la segunda fecha de AIRE COMPRIMIDO CAT. “A” Y “B” 10 M para los más peques. A su ves les recordamos los horarios del club para poder realizar actividades los Días Sábados de 1500hs a 1900hs y los días Domingos de 1000hs a 1300hs.

A continuación, compartimos los resultados:

CARABINA NEUMÁTICA 10M (1ra Fecha)

1° Brisa Morales 620.8 Puntos

2° Ivan Haddad 613.4 p

3° Baltasar Martínez 605.6 p

4° Luján Goicochea 597.7 p

5° Cynthia Caselle 595.1 p

6° Pablo Martín 588.7 p

7° Sergio Lipparelli 588.3 p

8° Gabriel Caselle 587.5 p

9° Isabella Tramontina 584.0 p

10° Adrián Lipparelli 578.6 p

11° Rocio Morales 566.7 p

12° Giuliano Martín 557.7 p

PISTOLA DEPORTIVA 25M (1ra Fecha)

1° Josefina Mella 353 Puntos

2° Rodrigo Guevara 329 p

3° Martin Tapia 315 p

4° Sergio Lipparelli 307 p

5° Armando Lipparelli 283 p

6° Adrian Lipparelli 262 p

7° Maximiliano Miranda 262 p

8° Raul Mancini 251 p

9° Luciano Crescitelli 191p

PISTOLA STANDARD 25M (1ra Fecha)

1° Josefina Mella 239 Puntos

2° Martin Tapia 229 p

3° Rodrigo Guevara 218 p

4° Sergio Lipparelli 205 p

5° Armando Lipparelli 181 p

6° Adrian Lipparelli 179 p

7° Maximiliano Miranda 176 p

8° Luciano Crescitelli 172 p

9° Raul Mancini 144 p

Luciano Crescitelli

Secretario