CAME y PromArgentina acompañarán a pymes argentinas a una nueva misión comercial en Brasil

Empresas pymes argentinas en ExpoApras, la mayor feria supermercadista del sur de Brasil

Por cuarto año consecutivo, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) junto a PromArgentina, la Agencia Argentina para la Promoción de Inversiones y el Comercio Internacional, acompañarán a una comitiva de 40 pymes de 12 provincias argentinas a ExpoApras 2026, la 43ª Feria y Convención Paranaense de Supermercados, que se llevará a cabo en la ciudad de Curitiba, en el sur Brasil, entre el martes 14 y el jueves 16 de abril.La delegación argentina estará integrada por pymes de Buenos Aires, CABA, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan y Santa Fe, de los rubros alimentos y bebidas; bazar; envases y embalajes; productos para el hogar; servicios, e higiene y cuidado personal, entre otros.

La participación argentina en ExpoApras 2026 contará con un stand propio de 410 m², diseñado para potenciar la visibilidad de las empresas y favorecer la generación de vínculos comerciales. En ese marco, se realizarán rondas de negocios con más de 50 compradores brasileños, quienes mantendrán reuniones directas con las pymes que integrarán la comitiva. Asimismo, se llevarán a cabo visitas técnicas a supermercados y distribuidores, donde se podrán conocer de primera mano las metodologías de compra, las dinámicas comerciales y los productos con mayor demanda en el mercado brasileño.

Las rondas de negocios son fundamentales para ampliar la cartera de compradores

CAME Brasil busca fortalecer la inserción internacional de las pymes argentinas en el estado de Paraná, al sur de Brasil, que cuenta con un mercado de consumo con un potencial de casi 12 millones de consumidores. Las pequeñas y medianas empresas argentinas que participarán de esta nueva edición de ExpoApras llevarán una oferta exportable sólida, competitiva y representativa del entramado productivo nacional.

Asimismo, se realizarán encuentros con actores relevantes del estado paranaense, entre ellos el Servicio Brasileño de Apoyo a las Micro y Pequeñas Empresas de Paraná (SEBRAE-PR), organismo que acompaña de manera permanente las iniciativas de CAME. Este tipo de acciones son fundamentales para fortalecer lazos bilaterales, generar nuevas oportunidades de cooperación y consolidar la presencia argentina en uno de los mercados más importantes de Sudamérica.