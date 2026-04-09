Bou, Pappalardo y Pouchard Serra inauguran la 10ª edición de la Feria de Fotolibros

Podrá visitarse hasta el 14 de junio, de martes a viernes de 10 a 19, y sábados, domingos y feriados de 12 a 19.

El viernes 10 de abril, a las 20, quedará inaugurada la 10ª edición —aniversario— de la Feria de Fotolibros en el Espacio de Fotografía Máximo Arias, Paseo Padre Jorge Contreras 1250 del Parque General San Martín. La propuesta reunirá exposiciones, presentaciones editoriales y actividades especiales que celebran una década de producción y circulación de publicaciones fotográficas.

La feria podrá visitarse hasta el 14 de junio, de martes a viernes de 10 a 19, y sábados, domingos y feriados de 12 a 19.

En esta edición, la inauguración estará acompañada por tres muestras: Soy: lo que me compone, de David Bou; Salva tu alma, de Luciano Pappalardo, y Buscando a Orán, de Anita Pouchard Serra. A lo largo del recorrido, el público podrá encontrarse con fotografías, relatos y proyectos artísticos que dan cuenta del crecimiento sostenido de la escena local y nacional en torno al fotolibro.

La edición aniversario propone, además, una agenda de actividades que refuerza el carácter colectivo y el trabajo sostenido de la feria a lo largo de sus diez años. Los visitantes podrán participar de presentaciones de libros, activaciones, mesas de intercambio y conversatorios, además de recorrer la librería especializada y hojear publicaciones que reúnen miradas diversas sobre la fotografía contemporánea.

Agenda destacada

Viernes 10 de abril

19h. Apertura librería

20h. Inauguración Feria de Fotolibros y exposiciones.

Sábado 11 de abril

17h. Presentación de libros:

– “El corazón de los extraños” de Carlos Cachilo Púrpura (Mendoza)

– “Expedición a la zona cero” de Raymundo Lagresta (San Luis)

18h. Activación Biblioteca

19h. Presentación de los libros:

– “Salva tu alma” de Luciano Pappalardo (Mendoza)

– “Espera(nza)” De Anita Pouchard Serra (Buenos Aires)

20.30h. Conversatorio “Me llaman calle” – fotoperiodismo y fotografía callejera por Aisha Bittar, Alber Piazza (Mendoza) y Anita Pouchard Serra (Buenos Aires).

Domingo 12 de abril

17h. Mesa de maquetas – Publicaciones fotográficas en proceso

18.30h. Activación Biblioteca

19.30 Presentación de libros:

– “720” de Evelyn Smink (Buenos Aires)

– “El exilio del lugar común” de Antonella Pezzolla (Mendoza)

– “Hilván” de FFL (Mendoza).

Sobre los artistas

David Bou es un artista visual mendocino que encontró en la fotografía una forma de reconectar con los trazos y colores de su infancia. Con una trayectoria vinculada al ámbito audiovisual, su trabajo busca generar una conexión sensorial entre la obra y el espectador.

Luciano Pappalardo (Mar del Plata, 1977) se formó en fotografía en Mendoza y ha desarrollado una extensa trayectoria en el campo de las artes visuales. Ha participado en numerosas muestras individuales y colectivas y ha sido finalista en distintos certámenes, entre ellos el Salón Provincial de Fotografía “Máximo Arias” y el Premio Estímulo de Fotografía Francisco Ayerza.

Anita Pouchard Serra (1985) es narradora visual, fotoperiodista y educadora franco-argentina. Su obra aborda temas como la identidad, la migración y los derechos de las mujeres, desde una perspectiva transdisciplinar. Ha recibido importantes reconocimientos internacionales y colabora con medios como The New York Times, Le Monde y El País.

Con entrada gratuita, la Feria de Foto Libros celebra diez años de trabajo colectivo, consolidándose como un espacio de encuentro entre artistas, editores y público en torno a la fotografía y sus múltiples formatos de circulación.