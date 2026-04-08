Bayern Múnich le ganó 2-1 a Real Madrid y Arsenal se impuso 1-0 al Sporting de Lisboa por los cuartos de la Champions: todos los goles

La UEFA Champions League se adentró en las etapas finales e iniciaron los cuartos de final, que se definirán la próxima semana. El Real Madrid cayó 2-1 ante Bayern Múnich en el estadio Santiago Bernabéu en uno de los duelos más esperados del certamen, mientras que el Arsenal de Inglaterra venció 1-0 al Sporting de Lisboa en Portugal. El día miércoles jugarán Barcelona-Atlético de Madrid y Liverpool-PSG.

Bayern Múnich se impuso 2-1 al Real Madrid en el cruce de ida de los cuartos de final de la Champions League y amplió su invicto a 14 partidos sin perder. El líder de la Bundesliga tuvo la oportunidad de liquidar el encuentro, pero dejó despertar al dueño de casa y todo se definirá la próxima semana en Alemania.

Los dirigidos por Álvaro Arbeloa pasaron por diferentes estadíos en el primer tiempo. El arte de defender entregó la seguridad de los centrales en el juego aéreo y las primeras labores de Trent Alexander-Arnold fueron vitales para desactivar los ataques de Luis Díaz, a quien conoce de sus épocas en Liverpool. Y cuando todo eso falló, la fortuna también les guiñó un ojo. A los ocho minutos, Harry Kane bajó un centro de Joshua Kimmich y Dayot Upamecano solo tenía que definir, pero lo hizo sin potencia y le dio tiempo a Álvaro Carreras para el despeje sobre la línea, mientras el arquero Andriy Lunin ya estaba vencido.

La resistencia del Merengue en la última línea se contrastaba con la paciencia de los bávaros para circular la pelota, aunque sin profundidad en los metros finales. Y cuando la Casa Blanca logró sacar la cabeza del agua, se vio lo mejor de un equipo con mucho poderío ofensivo. A los 15′, el arquero Manuel Neuer achicó a tiempo para impedir el grito de Kylian Mbappé y, a los 17′, volvió a aparecer para rechazar un disparo de Vinicius Júnior.

El festejo de Luis Díaz tras marcar el 1-0 ante Real Madrid (Crédito: Reuters/Gonzalo Fuentes) El festejo de Luis Díaz tras marcar el 1-0 ante Real Madrid (Crédito: Reuters/Gonzalo Fuentes)

Con el paso del cronómetro, el acto inicial se transformó en un partido donde los detalles cobraron otro valor. Ahora, la clave de la partida de ajedrez se concentró en errores individuales. Un mal pase de Neuer motivó una llegada sorpresiva de Alexander-Arnold y una incorrecta devolución de Thiago Pitarch casi motivó el gol de Serge Gnabry. Era cuestión de tiempo para que algo suceda. Y llegó por una desconcentración de Alexander-Arnold. En la primera vez que pudo explotar su talento, Lucho Díaz le ganó en velocidad al lateral derecho, recibió un pase de Gnabry y resolvió mano a mano contra Lunin a los 40 minutos para silenciar a la mitad de Madrid.

Como si ese golpe psicológico no hubiera sido poco, el plantel de Vincent Kompany le propinó un nuevo cross al mentón a su adversario. Una pérdida de Carreras en mitad de cancha al inicio del complemento activó la ofensiva visitante con participación de Aleksandar Pavlović y Michael Olise antes de que Kane encaje un derechazo desde la medialuna a la red para sellar el 2-0 cuando el reloj marcaba solo 21 segundos del segundo tiempo.

A partir de ahí, Bayern Múnich comenzó a manejar el partido con los nervios de su rival y tuvo oportunidades para sentenciar la eliminatoria, pero no resultó eficaz y casi lo paga muy caro. Un pésimo control de Upamecano dejó mano a mano a Vini con Neuer, quien lo fue acompañando, le sacó ángulo de tiro y el disparo del brasileño terminó pegando en la parte externa de la red a falta de media hora para el final.

A continuación, Kylian Mbappé tuvo dos oportunidades para el descuento, pero un manotazo de Neuer y un derechazo ancho de Kiki impidieron el gol del anfitrión. La tercera del francés en la parte final fue la vencida porque, a los 73 minutos, marcó el 1-2 para sembrar la semilla de una posible remontada en la llave. Esa acción apagó al Bayern, que ya mostró signos de cansancio a nivel colectivo, frente a un contrincante que se había despertado. Sin embargo, las amenazas de un posible empate nunca se concretaron y la próxima semana se definirá quién será el semifinalista que enfrentará a PSG o Liverpool.

En la última jugada del partido, Arsenal le ganó 1-0 al Sporting de Lisboa en el Estadio José Alvalade de Portugal y encaminó la eliminatoria con vistas a la revancha del próximo miércoles a las 16 (hora argentina) por un lugar en las semifinales de la UEFA Champions League. Cabe remarcar que el vencedor se cruzará con Barcelona o Atlético de Madrid.

A diferencia de lo que sucedió con Real Madrid y Bayern Múnich, la primera parte en Lisboa no registró el mismo caudal futbolístico. Fue un trámite más cerrado, que registró ocasiones a cuentagotas y los palos fueron los principales culpables de la ausencia de emociones. El travesaño le negó el festejo a Maximiliano Araújo a los cinco minutos de juego y, antes de completar el cuarto de hora inicial, el parante superior rechazó el intento de córner olímpico por parte de Noni Madueke.

Ya en el complemento, el encuentro continuó sin grandes luces, pero con una tendencia favorable a los Gunners, que forzaron una atajada de Rui Silva frente a un avance de Martin Odegaard. Instantes después, parecían romper la paridad a los 62 minutos hasta que el VAR entró en acción. La celebración de Martín Zubimendi fue anulada por un correcto fuera de juego de Viktor Gyökeres y todo regresó a foja cero.

Fuente:https://www.infobae.com/deportes/2026/04/07/real-madrid-bayern-munich-y-sporting-arsenal-abren-los-cuartos-de-final-de-la-champions-league-todo-lo-que-hay-que-saber/