El primer set fue una batalla, con múltiples quiebres que derivaron en un tie-break, donde el número siete del mundo fue más efectivo. En el segundo parcial, Auger-Aliassime elevó su nivel, impuso condiciones desde el fondo y selló el triunfo por 6-3 para alcanzar por primera vez la tercera ronda en el Principado.

También avanzó el brasileño João Fonseca, que superó a Arthur Rinderknech por 7-5, 4-6 y 6-3. El brasileño mostró carácter en un partido cambiante: empezó mejor, cedió el segundo set y recuperó el control en el tercero con su potencia desde el fondo. Tras el 3-3, logró un quiebre clave y cerró con autoridad para meterse en la siguiente instancia, donde enfrentará a Matteo Berrettini.

Cristián Garín quedó eliminado tras caer ante Alexander Zverev en un final doloroso. El chileno ganó el primer set por 6-4 y llegó a estar 4-0 arriba en el tercero, pero no pudo sostener la ventaja. El alemán reaccionó, encadenó quiebres y se impuso por 7-5 en el set decisivo.

También se despidió Alejandro Tabilo, que cayó ante Jiri Lehecka por 4-6, 7-6(4) y 6-3. El chileno se llevó el primer set con solidez, pero el checo igualó en un tiebreak y resolvió el duelo con un quiebre temprano en el parcial final.__IP__

La nota del día la dio Berrettini, que aplastó a Daniil Medvedev con un doble 6-0 en apenas 50 minutos, sin conceder un solo game y firmando una de las victorias más contundentes del torneo.

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