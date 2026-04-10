El Paso Internacional Cristo Redentor permanecerá cerrado este viernes 10 de abril desde las 16, debido a un frente de inestabilidad que afectará la zona de alta montaña.

Según informaron las autoridades, el corte de circulación se implementará previamente en Uspallata a las 14 (hora argentina), con el objetivo de evitar que vehículos queden varados en el corredor internacional.

La medida responde a pronósticos meteorológicos que anticipan condiciones adversas que podrían comprometer la transitabilidad segura, especialmente en sectores de mayor altura.

Desde el sistema integrado indicaron que el cierre se mantendrá hasta nuevo aviso, por lo que recomendaron a quienes tenían previsto viajar hacia Chile postergar el cruce y mantenerse informados sobre la evolución del clima en la cordillera.