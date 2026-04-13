Arrancó un nuevo torneo de Hockey acción

El certamen, organizado por el Municipio de San Rafael a través de la Dirección de Deportes, vive una gran fiesta deportiva con cientos de jugadoras que dejan todo en cada cotejo.

Este año el Torneo de Hockey Acción, cuenta con 40 equipos en competencia. El certamen se divide con 12 equipos en categoría Mamis, 9 en Damas C, 9 en Damas B y 10 en Primera A, en un torneo que ofrece intensidad desde el primer minuto.

En esta edición están presentes combinados de Ciudad, distritos, Malargüe, General Alvear y San Carlos, consolidando a San Rafael como un polo regional del hockey social.

Desde su inicio en 2014, el torneo no deja de crecer: más equipos, más nivel, más pasión. Todo esto gracias al trabajo conjunto entre el Municipio y los clubes, que hoy hacen del Hockey Acción una competencia “marca registrada” en la región.