Áreas Naturales Protegidas: el sistema M×M suma nuevas funciones para gestionar reservas de manera más ágil

La plataforma incorpora herramientas que permiten confirmar, modificar, anular y reprogramar turnos de forma simple, brindando mayor claridad a los usuarios.

El Gobierno de Mendoza continúa fortaleciendo la gestión del acceso a las Áreas Naturales Protegidas (ANP) mediante la incorporación de nuevas funcionalidades en el sistema M×M. Estas mejoras apuntan a optimizar la experiencia de los usuarios, facilitando la administración de reservas de manera clara, ordenada y completamente digital.

En este sentido, el turnero de Áreas Naturales Protegidas suma herramientas que permiten a los visitantes consultar el estado de sus reservas, realizar pagos, efectuar modificaciones y gestionar reprogramaciones bajo condiciones específicas.

El director de Áreas Protegidas, Iván Funes Pinter, destacó la importancia de estas actualizaciones: “Estas nuevas funciones permiten que cada usuario tenga un mayor control sobre su reserva, con información clara y accesible en todo momento. Esto mejora significativamente la experiencia de quienes visitan nuestras áreas naturales y también fortalece la organización del sistema”.

Confirmación y estado de reservas

Una vez realizado el pago, la confirmación del turno y la constancia correspondiente se envían automáticamente al correo electrónico del titular de la reserva. Además, desde la plataforma MxM, ingresando en la sección “Áreas Protegidas – Mis Reservas”, es posible consultar el estado de cada solicitud.

Cuando una reserva figura como “Pendiente”, indica que el pago ya fue efectuado pero la visita aún no se ha concretado. Desde allí, el usuario puede descargar tanto el comprobante de pago como la entrada correspondiente.

En caso de que la reserva aún no haya sido abonada, el sistema envía un enlace de pago por correo electrónico. También es posible completar el pago directamente desde M×M. Si el estado figura como “Impaga”, significa que la operación todavía está pendiente.

Anulación de reservas

El sistema permite anular reservas de manera sencilla, ya sea desde la plataforma M×M o a través del enlace disponible en el correo de confirmación.

Es importante tener en cuenta que no será posible anular reservas que ya estén pagadas, correspondan a fechas anteriores o hayan sido previamente anuladas. Asimismo, los turnos liberados vuelven a estar disponibles, aunque pueden ser rápidamente ocupados debido a la alta demanda.

Modificación de reservas no pagadas

Las reservas que aún no han sido abonadas pueden modificarse parcialmente desde la sección “Mis Reservas”. En caso de requerir cambios no habilitados por el sistema, se recomienda anular la reserva y generar una nueva a la brevedad.

Reprogramación de reservas pagadas

Las reservas ya abonadas no pueden ser anuladas ni modificadas directamente. Sin embargo, el sistema contempla la posibilidad de reprogramar la visita, reconociendo el monto abonado bajo determinadas condiciones.

Podrán reprogramarse aquellas reservas que se encuentren en estado “Pendiente” o “Vencida”, permitiendo cambiar la fecha, la actividad o incluso el área protegida. En caso de que la nueva reserva tenga un valor superior, el usuario deberá abonar la diferencia. Si el valor es inferior, no se generará saldo a favor.

Además, cada reserva podrá reprogramarse hasta tres veces y dentro de un plazo máximo de dos años desde la fecha original. Cumplido ese período, no se habilitarán nuevas reprogramaciones.

Sobre este punto, Funes Pinter señaló: “Entendemos que pueden surgir imprevistos, por eso incorporamos la posibilidad de reprogramar las visitas dentro de un marco claro y transparente. Esto permite dar flexibilidad sin perder el orden necesario para cuidar nuestros espacios naturales”.

Inasistencia al turno

En caso de no poder asistir, si la entrada ya fue abonada, no se realizan devoluciones de dinero, pero el usuario podrá solicitar la reprogramación desde M×M. Si la reserva no fue pagada, podrá anularse incluso el mismo día de la actividad.