Aportes desde la ciencia al estudio del cannabis y sus derivados

Cada 20 de abril se conmemora el Día Internacional del Cannabis, un día que se ha consolidado como una oportunidad para promover un abordaje informado sobre esta planta desde la perspectiva de la salud y la ciencia.

Con el paso del tiempo, el uso del cannabis ha demostrado muy buenos resultados en relación con determinadas condiciones clínicas. No obstante, es necesario continuar desarrollando estudios que permitan establecer con mayor precisión su eficacia, seguridad, dosis y formas de administración. En este contexto, el sistema científico-tecnológico cumple un rol central en la generación de conocimiento riguroso que permita evaluar sus efectos, beneficios y riesgos.

La sanción de la Ley 27.350 en el año 2017 en nuestro país, habilitó la investigación médica y científica sobbre el cannabis y sus derivados, así como el acceso regulado para uso medicinal. Este marco normativo ha impulsado nuevas líneas de investigación en instituciones públicas, orientadas a profundizar el conocimiento sobre los mecanismos de acción de los cannabinoides y sus posibles aplicaciones en salud.

En este escenario, instituciones como el Instituto de Histología y Embriología de Mendoza (HEM, CONICET-UNCUYO) contribuyen desde la generación de conocimiento básico y aplicado, posicionándose como una herramienta fundamental para enriquecer el debate social, alejándolo de simplificaciones y promoviendo enfoques basados en evidencia, salud pública y responsabilidad.

Investigaciones sobre cannabis en el IHEM

Un servicio tecnológico de alto nivel (STAN) que permite transformar la planta en resina

En Mendoza hay pocos actores que puedan procesar la planta para generar aceites y resinas de alta calidad. El objetivo de este servicio es atender las necesidades que hay en la materia con la tecnología y el conocimiento que existen en el instituto.

“La evidencia científica sobre los usos de compuestos derivados de la planta de cannabis en distintas aplicaciones viene creciendo a ritmo sostenido. Pero una de las falencias que se observa en esa tendencia es que en la mayoría de los estudios se usan compuestos únicos aislados. Paralelamente, se va generando evidencia, que la utilización de extractos que incluyen múltiples compuestos de la planta posee un mayor efecto, a más bajas dosis y con menos efectos adversos en los tratamientos usados, lo que se denomina efecto séquito”, comenta Milton Aguilera, investigador del CONICET en el IHEM, integrante del equipo de trabajo que presta este servicio.

“Esta realidad hace que sea interesante ahondar en el estudio de este tipo de extractos, lo que cobra aún más relevancia en Mendoza, provincia que se quiere posicionar como productora y donde ya existen múltiples emprendimientos bajo los permisos de fitomejorador, los cuales vienen haciendo un excelente trabajo en generar variedades con características particulares dependientes de la región”, agrega.

De esta forma, los datos que se obtienen no solo aportan al conocimiento general de los efectos del cannabis de uso medicinal, sino que también le generan un valor agregado a los desarrollos realizados por productores locales. Y, desde la perspectiva de los pacientes, les da la tranquilidad de con productos locales que han sido estudiados en profundidad.

Laboratorio de cannabioides y biología espermática

El laboratorio a cargo de la investigadora Celeste Ruete lleva adelante una línea de investigación que aborda el estudio del potencial terapéutico de compuestos derivados de Cannabis sativa en medicina regenerativa. Están desarrollando sus trabajos en el marco de dos proyectos, por un lado uno titulado “Potencial terapéutico de Cannabis sativa en medicina regenerativa de la piel» y, por el otro, “Potencial terapéutico del secretoma de células madre mesenquimales tratadas con Cannabis sativa en la cicatrización de heridas».

“Nuestro trabajo busca comprender cómo estos compuestos actúan sobre células humanas implicadas en la reparación de tejidos y cómo pueden potenciar las propiedades regenerativas de células madre mesenquimales y de su secretoma”, explica Ruete. “A través de un enfoque experimental, investigamos los mecanismos celulares y moleculares involucrados en procesos como la angiogénesis, la respuesta al estrés oxidativo y la cicatrización de heridas, con el objetivo de aportar evidencia científica para el desarrollo de nuevas estrategias terapéuticas con proyección biomédica”, concluye la científica.