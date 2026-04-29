Allanamientos en San Rafael: detuvieron a integrantes de la banda que estafó a más de 800 usuarios y movía dinero en criptomonedas

La investigación detectó una estructura organizada que operaba a nivel nacional mediante el uso de datos robados y su canalización a través de plataformas digitales. El operativo permitió secuestrar armas, equipos informáticos y activos virtuales, además de avanzar sobre los responsables identificados por la Justicia.

La Policía de Mendoza avanzó sobre una organización dedicada a estafas con tarjetas de crédito y débito tras un operativo con cinco allanamientos en el distrito de Cañada Seca, en San Rafael. El procedimiento fue llevado adelante por la División Delitos Económicos de la Dirección General de Investigaciones junto a la Fiscalía de Delitos Económicos e Informáticos, en el marco de una causa por defraudación con tarjetas con asociación ilícita.

“Desbaratamos una banda en San Rafael que estafó a más de 800 personas en todo el país utilizando datos de tarjetas de crédito y cuentas mulas para mover dinero en criptomonedas”, afirmó la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus.

La investigación, con alcance nacional, permitió detectar una maniobra que afectó a más de 800 titulares de tarjetas y generó un perjuicio económico millonario, con una operatoria basada en el uso de datos robados y la posterior conversión del dinero en criptomonedas.

“Simulaban páginas oficiales para que las víctimas cargaran sus datos y después poder usarlos”, explicó la funcionaria, y agregó: “No son hechos aislados. Son redes que se organizan, se profesionalizan y buscan perjudicar a los vecinos desde cualquier lugar, incluso detrás de una pantalla”.

Durante los procedimientos fueron aprehendidos cuatro hombres, quienes quedaron a disposición de la Justicia. En los domicilios allanados, los efectivos secuestraron armas de fuego, entre ellas una pistola calibre 22 y escopetas, además de cartuchos.

También se incautaron computadoras, CPU, una MacBook, teléfonos celulares, pendrives y dispositivos de almacenamiento utilizados para la operatoria investigada. Además, se logró el secuestro de criptomonedas (USDT), que fueron transferidas a una cuenta del Ministerio Público Fiscal como parte del aseguramiento de activos vinculados a la causa.

“Este es resultado de meses de investigación de la Policía de Mendoza, a través de la División de Delitos Económicos, junto a la Fiscalía a cargo de Gabriela García Cobos, que permitió reconstruir cómo operaba la red, identificar a sus integrantes y avanzar sobre cada uno de ellos”, sostuvo Rus.

La causa continúa en investigación y no se descartan nuevas detenciones en una red que operaba con estructura organizada y proyección en distintos puntos del país. “En Mendoza el orden no se negocia y la seguridad es prioridad”, concluyó la ministra.