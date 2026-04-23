Un numeroso grupo de cámaras empresarias de Mendoza manifestó su preocupación por la “retracción económica” en la provincia que afecta a las pymes. Lo hicieron a través de una carta dirigida a Alfredo Cornejo, la cual contiene una serie de recomendaciones económicas para motorizar el empleo.

El documento llega luego de que el Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (Ieral) realizara otro duro diagnóstico de la situación económica de la provincia, también con recomendaciones sobre líneas de gestión vinculadas con los mismos temas, como son la reducción impositiva, el manejo de la obra pública, el gasto fiscal y financiamiento.

Tras consultar asesores del Gobierno, señalaron a El Sol que el Ejecutivo está al tanto de las recomendaciones y prepara una respuesta institucional.

El análisis de la situación económica de los empresarios

En el documento, las cámaras manifestaron la “profunda preocupación por la delicada situación que atraviesan las pymes“, en especial, aquellas vinculadas al comercio, la

agricultura, la vitivinicultura, la industria, el turismo, la construcción y los servicios.

Hablan de una “sostenida retracción de la actividad económica” que demanda medidas urgentes para preservar el empleo y reactivar.

Para eso, emitieron 9 recomendaciones que giran en torno al reclamo histórico por la reducción impositiva, en este caso, del costo de la energía. También facilidades como el diferimiento de pagos, las postergaciones de las ejecuciones fiscales y el levantamiento de embargos e inhibiciones por al menos 180 días. Vinculado a esto, reclamaron “revisar y reducir” el gasto público para disminuir la presión impositiva.

Pidieron la reducción de las tasas de financiación y facilitar con menor costo el acceso a financiamiento contemplado en la restructuración del Fondo para la Transformación y el Crecimiento.

Luego, hubo una serie de planteos más estrictos de la gestión como la administración de los recursos para obra pública, discusión que generó malestar en el Gobierno cuando el Ieral puso en duda los criterios de selección de obras con los fondos del resarcimiento. En este caso, los representantes de las cámaras firmantes pidieron priorizar obras de pequeña y mediana escala con rápido impacto en el empleo, y luego revisar la priorización de proyectos de inversión reconsiderando los procesos de evaluación de ofertas.

Además, pidieron la adhesión al Régimen de Incentivo a las Medianas Inversiones (RIMI).

Por último, hubo un reclamo por el endeudamiento, al solicitar no avanzar en nuevos esquemas de endeudamiento sin antes reevaluar las cuentas provinciales.

En el escrito reconocen una influencia negativas de las políticas nacionales por la paralización de la obra pública, la ausencia de un pacto fiscal y la “inequitatividad” de la coparticipación. Solicitaron colaboración con el Gobierno provincial.

Firmaron en total 25 presidentes de distintas cámaras, como la Unión Industrial de Mendoza (UIM), Federación Económica de Mendoza (FEM), Comerciales e Industriales (UCIM), Comercio (Cecitys), Fruta Industrializada (Cafim), Industriales Metalúrgicos (Asinmet), Constructores Independientes (Cecim), Farmacias, Propietarios de Camiones (Aprocam), Industriales de Alimentos (CIPA), productores audiovisuales (Film Andes), despachantes de aduana, Desarrolladores Urbanos (Cadump) y Frutos Secos.

También las cámaras de comercio departamentales de San Martín, San Rafael, General Alvear, Tunuyán, Tupungato, San Carlos y Malargüe. Y algunas cámaras de la vitivinicultura como Acovi, Viñateros Mendoza, Unión Vitivinícola y AVM.

El documento completo