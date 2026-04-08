Agro: ofrecen capacitación sobre una normativa clave para acceder a mercados internacionales

La iniciativa de ProMendoza y GLOBALG.A.P. apunta a productores y empresas que buscan cumplir estándares de calidad y exportación.

Con el objetivo de fortalecer la competitividad del sector agropecuario, ProMendoza junto a Global GAP lanzaron una capacitación técnica orientada a productores y empresas interesadas en acceder, sostener y ampliar su presencia en mercados internacionales.

En un contexto donde los mercados externos exigen cada vez más certificaciones como condición para comercializar productos agroalimentarios, la normativa Global GAP se posiciona como una herramienta estratégica. Su implementación permite validar procesos productivos, garantizar la trazabilidad y cumplir con los requisitos de compradores, importadores y cadenas de valor globales.

Durante la jornada se abordarán los fundamentos de esta certificación, su rol como requisito de acceso a mercados, los principales aspectos técnicos y productivos, así como la adecuación de los establecimientos agrícolas a estándares internacionales. Además, se destacarán los beneficios comerciales en términos de competitividad y generación de nuevas oportunidades de exportación.

La actividad está dirigida a productores agrícolas, empresas agroalimentarias, responsables técnicos y emprendedores del sector que busquen exportar o prepararse para cumplir con las exigencias del comercio internacional.

La capacitación se realizará el martes 14 de abril, de 14 a 16, en la sede de ProMendoza, ubicada en Sarmiento 212. El cupo es de 20 participantes.

Se trata de una oportunidad concreta para alinear la producción local con los estándares que hoy demanda el mercado global y potenciar el desarrollo exportador de la provincia.

Inscripciones en: https://forms.cloud.microsoft/pages/responsepage.aspx?id=B3HJ8FXCvE6ZPLVy3W9-R15x3HvADwNKuQmwBspQx_lURVVXMk9XRlZVQ1lMSlNUS1VFMDVER05RTy4u&route=shorturl

Más info: garribas@promendoza.com