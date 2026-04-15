La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó la incorporación de un nuevo Sponsor Regional en el marco de su estrategia de expansión internacional en mercados estratégicos.

El anuncio se realizó este 14 de abril de 2026 en el Predio Lionel Messi de Ezeiza, con la presencia de autoridades de ambas organizaciones y medios de comunicación, a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas.

El acuerdo se inscribe en el proceso de crecimiento institucional y comercial que la AFA viene desarrollando en los últimos años, con foco en alianzas con compañías vinculadas a la innovación y la tecnología.

En ese contexto, la nueva alianza refuerza el posicionamiento global de la Selección argentina y su capacidad para generar valor en mercados dinámicos.

La incorporación de Nexo como socio regional ratifica esta línea de desarrollo y se suma a la expansión sostenida que impulsa la entidad a nivel global.

El presidente de la AFA, Claudio Tapia, señaló: “Es una alegría dar la bienvenida a Nexo a la familia de la Selección argentina. Este acuerdo refleja el prestigio internacional alcanzado y el valor estratégico de nuestra institución en los mercados más dinámicos”.

Por su parte, el gerente comercial y de marketing, Leandro Petersen, afirmó: “Esta alianza se alinea con una estrategia que venimos consolidando desde hace casi una década, fortaleciendo la marca y el interés de empresas internacionales”.__IP__

Desde la compañía, Federico Ogue, CEO de Nexo, remarcó: “Asociarnos con la AFA es una declaración de compromiso con la región en un contexto de expansión en Argentina y Sudamérica”.

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