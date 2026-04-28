Actividades en la Semana de Vacunación de las Américas 2026 “Tu decision marca la diferencia”

Se desarrollará desde el 25 de abril al 2 de mayo, con operativos de vacunación en el territorio y en centros de salud y hospitales de la Provincia. Además, jornadas de concientización, incluyendo control de libretas de salud para completar esquemas de vacunación.

El Ministerio de Salud y Deportes, en el marco de la Semana de Vacunación de las Américas, realizará distintas actividades en toda la provincia. Este año, bajo el lema Tu decisión marca la diferencia. Inmunización para todos.

Del 25 de abril al 2 de mayo de 2026, la Organización Panamericana de la Salud (OPS), junto con los países y territorios de la Región de las Américas y sus socios, celebrará la 24ª Semana de la Vacunación en las Américas (SVA) y la 15ª Semana Mundial de la Inmunización (SMI) con el llamado a la acción.

Este año, la campaña se alinea nuevamente con la Iniciativa para la eliminación de enfermedades, cuyo objetivo es acelerar la eliminación de más de 30 enfermedades transmisibles y afecciones relacionadas para 2030, once de las cuales son enfermedades prevenibles mediante vacunación.

Centros de Salud del Área de Capital

CAPS 1 Vacunación playa estacionamiento de Átomo Supermercado B° San Martín

CAPS 2 Vacunación playa de estacionamiento Supermercado Vea, San Martín esquina Santiago del Estero.

Centros de Salud del Área de Las Heras

Caps. 22 vacunación alumnos y docentes de la Escuela Abdón Abraham.

Caps.18 visita y vacunación domiciliaria de adultos mayores inmovilizados. Vacunación escolar programada.

Caps. 25 taller informativo sobre vacunas en escuela Matienzo.

Caps. 25 talleres informativos en sala de espera sumado a la oferta inmediata de vacunación

Caps. 22 vacunación hepatitis B y dT en docentes Escuela Martínez de Rosas

Caps. 25 talleres informativos en sala de espera sumado a vacunación.

Hospital Carrillo

Charlas educativas, concientización en salas de espera en Admisión de Turnos, vacunación y detección de población susceptible de 9.30 a 11. Vacunación Asociación «Apando»

Hospital Pereira

Pabellón de mujeres.

Jardín Núcleo «Cadetes de Aeronáutica», Tacuarí 950, Las Heras

Hospital Gailhac

Vacunación Escuela Fipep Vacunación escolar. JIN 0-165 Runakay (núcleo Yasiofano)

Vacunación Jardín Zaha 0022 del Borbollón

Vacunación escolar: JIN 0-165 (Sede Dichara)

Hospital Central

Vacunación personal Servicio de Hemoterapia.

Vacunación personal docente y no docente del Jardín de Infantes Ojitos Dulces del Hospital Central.

Vacunación de pacientes y personal del Servicio de Hemodiálisis.

Hospital Paroissien

Charlas entre las 7 y 14 en la sala de espera y admisión de obstetricia/ginecología: vacunas seguras y obligatorias durante el embarazo (por ejemplo: Triple Bacteriana Acelular, Gripe, VSR, Hepatitis B y COVID-19) y en qué trimestre deben aplicarse cada una de ellas.

Rincón de los «Superhéroes y Superheroínas»: Se decorará el Vacunatorio con temática de superhéroes. Se realizarán charlas en el hall central y consultorios externos a los niños y a los padres “las vacunas son como superpoderes que los protegen de los bichitos invisibles”.

Cuadro selfie: Con las frases «Semana de la vacunación en las Américas» y «Tu decisión marca la diferencia». Los pacientes y personal de la Institución se sacarán fotos luego de vacunarse para compartirlas en sus redes y en las de la Institución.

Entrega de diplomas: «Superhéroe/Superheroína de la Salud» a cada niño que reciba una vacuna ese día.

Revisión activa de antecedentes de vacunación a través del sistema de inmunizaciones y/o carnet físico.

Mural interactivo: Colocación de cartelería en sala de espera con el dibujo de un escudo, a medida que los pacientes se vacunan, colocaran un sticker con forma de curita o en el escudo, simbolizando que están ayudando a proteger a toda la comunidad.

Hospital Notti

Colocación de Posta Principal en Hall Central, revisión sistemática de carnet en salas de espera y servicios ambulatorios. Participación de residentes de Enfermería en promoción y captación.

Hospital Scaravelli

Vacunación escolar en el Jardín María Luvina.

Hospital Tagarelli

Puesto de vacunación en el hall central.

Recorrida por los servicios del hospital para completar esquemas de vacunación del personal.

Vacunación escolar Jardín Diamante.

Vacunación Colegio Nuestra Señora del Huerto.

Visita a consultorios externos del hospital para completar esquemas turno mañana y tarde.

Vacunación con doble adulto y Hepatitis B personal de la Bodega La Celia.

Hospital Gral. Las Heras Captación y vacunación de embarazadas en consultorio externo.

Centros de Salud del Área de Godoy Cruz y Municipalidad de Godoy Cruz

Vacunación contra Hepatitis B y dT del personal de servicios públicos de la Municipalidad.

Vacunación contra Hepatitis B y dT del personal, Piedras blancas.



Centros de Salud de la Municipalidad de Capital

Stand vacunación antigripal y COVID en Casino de Mendoza

Operativo Salud Comunitaria en NIDO (Bº Flores Oeste)

Centros de Salud del Área de Guaymallén

Vacunación de pacientes y personal de la Residencia de Salud Mental «Futakeche”,

Residencia de Salud Mental «Palmeras del Sol 1 y 2», «Residencia Terapéutica para Varones»,»El Faro» y «Ekialde», Residencia de Salud Mental «Clínica Di Ferro» y «Espacio Saldaña».

Centros de Salud del Área de Luján

Vacunación escolar Nivel Inicial en las escuelas: Santa Teresita Liseux

San Nicolás, San Jorge, Sol de Chacras F-247, Fasta P-109

Vacunación en Residencias para Adultos Mayores Hebras de Plata

Sueños de vivir, Sol Chacras, Edith.

Centros de Salud del Área de Maipú

Vacunación supermercado Átomo sede calle Lavalle, Gutiérrez.

Vacunación empresa Trafome con hepatitis B y dT.

Charla concientización de la importancia de la vacunación en Caps 60.

Vacunación en docentes colegio Divina Trinidad.

Vacunación extramuros hepatitis B y dT al personal Finca Malatini.

Vacunación docentes dT y hepatitis B Escuela 1446.

Centros de Salud del Área de Lavalle

Vacunación con dT y hepatitis B del personal de la Fábrica de productos de alimentos del Rosario.

Vacunación con dT y hepatitis B del personal de la Fabrica Cloro Mendoza.

Centros de Salud del Área de San Rafael

Recorrido del Hospital Schestakow por servicios de pediatría, neonatología, terapia intensiva pediátrica y consultorios externos de pediatría.

Vacunación Escolar en Jardín Colegio Del Carmen (Vacunatorio), Jardín Colegio San Rafael Hermanos Maristas (Vacunatorio)

29 de abril: En la Plaza 9 de julio con instituciones como: Cruz Roja, hospital Schestakow, Osep, Policlínica, Área Departamental y municipal, alumnos Universidad de Mendoza, se realizarán controles de esquemas de vacunación.

Vacunación escolar en jardín Colegio Redentor (Vacunatorio)

2 de mayo: Se realizará vacunación en terreno en sector de Los Coroneles y alrededores con alumnos enfermeros, alumnos, Cruz Roja, agentes sanitarios para dar continuidad a esquemas comenzados en febrero o dar comienzo de nuevos (estas personas se vieron afectadas por tormenta e inundaciones y perdieron registros de vacunas).



Centros de Salud del Área de General Alvear

Vacunación jardín Principito a alumnos y docentes con dT y hep B. Vacunación escuela San Martin cohorte 2021y docentes dT y hep b.

Vacunación escuela San Antonio cohorte 2021 y docentes vacunación dT y hep b.

Charla a la comunidad CIC 919 sobre vacunas en las embarazadas.

Centros de Salud del Área de Malargüe

Vacunación Jardín 101

Vacunación a empleados de Servicios públicos, dt y hepatitis b.

Centros de Salud del Área de Santa Rosa

Captación de esquemas atrasados o incompletos de DT y HB del personal de guardia de ISCAMEN y Reserva Natural Ñacuñan.

Difusión en redes sociales del área departamental.

Captación en sala de espera de personas para chequeo de esquemas incompletos o atrasados tanto de niños como adultos y vacunación de los mismos.

Revisión en sistema de vacunas a embarazadas contactándolas para completar vacunas recomendadas.

CS74, La Dormida: charla informativa en sala de espera sobre la importancia de la vacunación y de mantener los esquemas al día.

Centros de Salud del Área de La Paz

Control de libretas de salud para completar esquemas de vacunación Barrio Corocorto 1 y 2, Barrio Ferroviario, Barrio Félix Dardo Palorma Plaza Raúl Gil Bº Alpatacal y Barrio Los Chañares.

Vacunación Escolar: Escuela Severo Moreno, Escuela. Rubén Darío, vacunación dT y hepatitis B personal docente y no Docente, Escuela Griselda Clavero.

Control de libretas de salud para completar esquemas de vacunación en Barrio Las Colonias, Barrio La Amistad y Barrio Mitre.

Vacunación Zona Rural La Gloriosa y Campamento.

Centros de Salud del Área de Rivadavia

Vacunación contra hepatitis B y dT Cuerpo de Bomberos y Recolectores de Residuos.

Vacunación a pacientes y personal del Centro de Recuperación y Atención de Adicciones.

Centros de Salud del Área de Junín

Vacunación escolar en las escuelas:

Santísimo Rosario, Loyola, Santiago Apóstol, Bermejo,Tissera Guevara, Moyano, Correa, Prisco, T. Arias, Espada, Docente Jubilado del Este, Alas Argentinas y Serpes.

Centros de Salud del Área de San Martín

Vacunación en: Centro de jubilados Barrio López , Hogar de Ancianos Buen Orden.

Centro de Jubilados Químicos. Centro de jubilados Barrio del Carmen y vacunación domiciliaria en Barrio los Álamos.

Centros de Salud del Área de Tunuyán

Vacunación escolar:

Escuela Treves de Torres, Colonia las Rosas.

Jardín nucleado Miguel Manzano.

Jardín nucleado Escuela Ventura Gallegos, Colonia las Rosas.

Jardín nucleado Fermín Rodríguez.

Jardín de Escuela Malvinas Argentinas, Vista Flores.

Esc. Presidente Irigoyen, Campos los Andes.

Esc Maestros Argentinos. Esc Ignacio Álvarez, La Primavera.

Esc. Gabriela Mistral.

Centros de Salud del Área de San Carlos

Vacunación Centro de Día (PAMI) de Eugenio Bustos, Tres Esquinas.

Control de esquemas de vacunación del personal de salud del Área Sanitaria San Carlos.

Vacunación de doble adulto y hepatitis B personal de la Cooperativa San Carlos Sud.

Vacunación escolar y vacunación con doble adulto y hepatitis B destinada al personal docente y no docente de la escuela Francisco Soriano.

Vacunación con doble adulto y hepatitis B dirigida al personal de la escuela Clavel del Aire.

Vacunación con doble adulto y hepatitis B en la Municipalidad San Carlos (Villa Cabecera).

Microhospital de la Consulta

Charlas informativas sobre la importancia de la vacunación, control de libretas y carnet en sala de espera.

Centros de Salud del Área de Tupungato

Vacunación contra HB y refuerzo dT en las bodegas Domaine Bousquet y Andeluna.