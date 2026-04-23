Abrieron inscripciones al torneo de fútbol 7 «Jonatan Pérez» para escuelas secundarias

Ya están abiertas las inscripciones para la 3era edición del torneo de fútbol 7 “Jonatan Pérez”, organizado por la Coordinación de Juventud de la Municipalidad de San Rafael.

La propuesta está destinada a estudiantes de nivel secundario de entre 16 y 18 años. Los partidos se disputarán los sábados de mayo el Polideportivo Nº 2 y será totalmente gratuito.

El torneo tiene como objetivo fomentar valores como la pasión, el esfuerzo y el compromiso entre los jóvenes del departamento, promoviendo además la participación y el encuentro entre estudiantes de distintas instituciones educativas.

Para participar, los interesados deberán pertenecer a una institución de nivel medio y contar con el acompañamiento de la misma a través de un docente responsable. La inscripción se realiza mediante el formulario web: https://bit.ly/4vH5xyq

La competencia comenzará el próximo sábado 9 de mayo y se extenderá hasta el sábado 30. Los encuentros se desarrollarán en horario matutino y los jóvenes tendrán tiempo para inscribirse hasta una semana antes del inicio.

En ediciones anteriores, el torneo contó con la participación de unos 160 estudiantes, consolidándose como un espacio de referencia para la juventud local.

Al respecto, el Coordinador de Juventud, Julen Rabino, expresó: “Es un torneo totalmente gratuito que representa los valores del joven de San Rafael. La idea es que los protagonistas sean los chicos que se inscriben, que le dan el verdadero sentido a esta propuesta. Buscamos que participen, que lo disfruten y que lo vivan de la mejor manera”.