Abre la inscripción a Becas Progresar Superior 2026

Se encuentra abierta la primera convocatoria anual, en el marco de una política pública nacional que tiene como objetivo acompañar a los estudiantes en el ingreso, permanencia y finalización de sus estudios en el Nivel.

La Dirección General de Escuelas (DGE) comunica que se encuentra abierta la inscripción para las Becas Progresar Superior 2026.

El programa está orientado a jóvenes que deseen iniciar o continuar carreras terciarias y universitarias, acción que promueve el acceso a la educación y fortalece el desarrollo personal y profesional. En ese sentido, la iniciativa busca reforzar la responsabilidad individual, fomentar el empoderamiento a través de la educación y acercar el mundo educativo al ámbito laboral.

La convocatoria permanecerá abierta entre este martes 7 y hasta el próximo jueves 30 de abril. La inscripción se realizará de manera online a través de la plataforma oficial, siendo requisito previo contar con usuario registrado en Mi Argentina.

Requisitos

Para acceder a la beca los aspirantes deberán cumplir con las siguientes condiciones:

Podrán inscribirse estudiantes ingresantes de hasta 25 años, y quienes estén avanzados en la carrera, hasta 30 años.

Los ingresos del grupo familiar no deben superar tres (3) veces el Salario Mínimo Vital y Móvil.

Ingresantes a la carrera: acreditar regularidad.

Estudiantes avanzados: acreditar regularidad y tener al menos el 50 % de las materias aprobadas conforme al plan de estudio y año cursado durante 2025.

Durante el ciclo lectivo se evaluará que el titular de la beca:

◦ Se haya inscripto en al menos un (1) espacio curricular anual o dos (2) espacios curriculares cuatrimestrales.

◦ O haya aprobado en condición de libre al menos 2 espacios curriculares.

◦ Se haya inscripto en al menos un (1) espacio curricular anual o dos (2) espacios curriculares cuatrimestrales. ◦ O haya aprobado en condición de libre al menos 2 espacios curriculares. Tanto los estudiantes ingresantes como los avanzados deberán acreditar regularidad y registrar la aprobación de al menos cuatro (4) materias cuatrimestrales o dos (2) materias anuales durante el ciclo académico 2026.

Los estudiantes deberán finalizar los estudios sin excederse en más de dos años respecto a la duración del plan de estudios.

Los estudiantes deberán finalizar los estudios sin excederse en más de dos años respecto a la duración del plan de estudios.

El programa otorga 12 cuotas mensuales de $35.000, con un esquema de pago que contempla evaluaciones académicas durante el año.

Condicionalidades

El cumplimiento de los requisitos será monitoreado en tres certificaciones anuales. Asimismo, se recuerda que la inscripción es personal y no requiere intermediarios, y que los aspirantes deben contar con sus datos actualizados en ANSES para completar correctamente el proceso.

Con esta nueva convocatoria, el Estado nacional reafirma su compromiso con la educación como motor de desarrollo, promoviendo mayores oportunidades de formación para jóvenes de todo el país.

Los interesados en participar pueden acceder a más información en: https://drive.google.com/file/d/1618J4xFWT8-I7hT7efJQNk0t1yrsXiS/view?usp=sharing.