25 de abril: “Día internacional de la lucha contra el maltrato hacia las infancias y adolescencias”

Esta fecha fue instituida por Unicef para crear conciencia en la sociedad acerca de la necesidad de erradicar todo tipo de violencia contra niñas, niños y adolescentes. Mendoza cuenta con dos leyes y un programa de abordaje, pioneros en Argentina.

El Ministerio de Salud y Deportes de Mendoza, desde el Programa Provincial de Prevención y Atención Integral del Maltrato a la Niñez y Adolescencia, perteneciente a la Dirección de Maternidad e Infancia, realizará diferentes acciones. La finalidad es visibilizar y desnaturalizar las violencias contra niñas, niños y adolescentes, y promover el buen trato y los cuidados en todos los ámbitos.

Las violencias contra las infancias y adolescencias constituyen un grave problema social y de salud pública, que requiere ser abordado con una mirada integral y con dispositivos de intervención específicos. Su complejidad demanda estrategias interdisciplinarias e intersectoriales que contemplen tanto la protección de derechos como el acompañamiento clínico terapéutico y comunitario.

En 1995 se aprobó la Ley Provincial 6354 de Niñez y Adolescencia y en 1997 se sancionó la Ley Provincial 6551, que abrió el campo al tratamiento en la especificidad de las violencias contra niñas, niños y adolescentes. Ambas leyes fueron pioneras a nivel nacional, sancionadas en concordancia con la legislación internacional. Estas tienen en cuenta el nuevo paradigma: la protección integral y el interés superior del niño, al que considera como sujeto de derechos y no como objeto de protección, según lo dispuesto por la Convención Internacional de los Derechos del Niño.

En este mismo sentido, Mendoza cuenta con un Programa Provincial de Prevención y Atención Integral del Maltrato hacia la Niñez y Adolescencia (PPMI), que significó un hito en la visibilización y abordaje institucional de las violencias. Este es pionero en contar con equipos interdisciplinarios y especializados en esta temática.

Prevención y Atención Integral del Maltrato hacia la Niñez y Adolescencia

Estos equipos interdisciplinarios trabajan en la detección, atención, diagnóstico y abordaje terapéutico de las violencias contra niñas, niños y adolescentes (NNyA) de 0 a 18 años en el ámbito familiar en todos los departamentos de la provincia. Así, 38 equipos trabajan en 16 hospitales y en 22 centros de salud de atención primaria.

Los espacios están en un proceso de transformación digital, que permite obtener el registro y la trazabilidad de los casos, de modo tal que la tarea resulte oportuna y eficiente. Esta detección temprana brinda la posibilidad de anticipar acciones.

El PPMI constituye un dispositivo fundamental, con alta demanda asistencial, amplia cobertura territorial y fuerte articulación con otros organismos.

En 2025 se otorgaron 44.405 turnos, de los cuales se atendieron 32.097 casos; 4.601 con diagnóstico de certeza de violencia: un 45,56% corresponde a violencia física, un 33,41% a violencia sexual y el porcentaje restante se distribuye entre negligencia y violencia psicológica. Dentro de estos, un 57,3% de los casos corresponde a personas de género femenino y un 42,7% a género masculino. El 79,7% de quienes sostienen los procesos son mujeres, lo que evidencia su rol central en el cuidado y acompañamiento.

En cuanto a la distribución territorial, los departamentos con mayor cantidad de situaciones registradas son, en este orden: Las Heras, Godoy Cruz, Guaymallén, Maipú y Luján de Cuyo. Esto responde también a la mayor densidad poblacional de dichos sectores.

Además, el PPMI cuenta con la Línea 102 de los chicos, que recibe avisos de vulneración de derechos y de violencias contra niñas, niños y adolescentes de manera anónima. Funciona los 365 días del año, las 24 horas, fines de semana y feriados, con personal profesionalizado. Toda la población puede llamar y será atendida de forma anónima y sin restricción de edad. La Línea es un dispositivo de uso para quienes requieran pedir ayuda, así como también un espacio de escucha profesional para recibir asesoramiento, acompañamiento o intervención oportuna.

En 2025 se han recibido 2.890 llamadas pertinentes a través de la Línea: 1.686 por asesoramiento y 1.110 por avisos de vulneración de derechos, atendiendo un promedio de 270 llamadas por mes.

En este contexto, resulta central continuar profundizando la conceptualización y socialización de los avances teóricos y clínicos alcanzados, con el fin de fortalecer la articulación entre equipos profesionales y favorecer abordajes integrales que contribuyan a garantizar derechos y la reparación subjetiva de las infancias y adolescencias.

Actividades

· Miércoles 22 de abril en la mañana: en la Universidad de Mendoza, del departamento de Ciudad, se llevará a cabo un encuentro de trabajo destinado a todo el personal del PPMI, con el objetivo de abordar circuitos de actuación frente a violencias contra niñas, niños y adolescentes en urgencias; implementación de la HSI en el abordaje de las violencias; criterios y circuitos de actuación de la Línea 102; diagnóstico diferenciado y orientaciones para el abordaje del embarazo forzado. Estará a cargo de la jefatura del PPMI y su equipo de trabajo. Primer Encuentro de Trabajo PPMI.

· Miércoles 22 de abril en la mañana: “Palabras que cuidan”. En el CAPS N° 76 Dr. Ángel Pérsico de Palmira, departamento de San Martín, se realizarán encuentros en modalidad de taller, con el objetivo de promover el buen trato y los cuidados en el hogar y desnaturalizar las violencias. Están destinados a pacientes del CAPS N° 76 que se encuentran en sala de espera. Estarán a cargo del equipo PPMI de Palmira, junto a psicólogas y trabajadoras sociales de los CAPS del departamento.

· Del miércoles 22 al 24 de abril: “La niñez no se toca, se cuida”. En el Hospital Saporiti, del departamento de Rivadavia, se desarrollarán distintas actividades: encuentros de reflexión en la sala de espera, elaboración de carteleras de prevención y distribución de folletería. El viernes 24 se realizará una charla informativa y preventiva para el público en general. El objetivo es visibilizar y desnaturalizar las violencias y promover el buen trato. Estará a cargo el equipo del PPMI del hospital.

· Viernes 24 de abril en la mañana: “Repensando las violencias en la era de la hiperconectividad: entre algoritmos y vulnerabilidad”. En el SUM del CAPS N° 30, del departamento de Godoy Cruz, se realizará un conversatorio destinado a instituciones del Sistema de Protección de Derechos, con el objetivo de repensar estrategias interinstitucionales frente a problemáticas derivadas del uso digital indiscriminado. Estará a cargo del equipo del PPMI del CAPS.

· Viernes 24 de abril en la tarde: “Arco iris del buen trato: cada color, una forma de cuidarnos”. En el CAPS N° 76 Dr. Ángel Pérsico de Palmira, departamento de San Martín, se realizará un mural en papel para la sala de espera, destinado a pacientes del PPMI. Estará a cargo del equipo del CAPS.

· Viernes 24 de abril en la mañana: “Redes que protegen”. En la plaza distrital de Eugenio Bustos, departamento de San Carlos, se desarrollará una jornada comunitaria con propuestas lúdicas, destinada a niñas, niños y adolescentes de escuelas y a la comunidad en general. Estará a cargo del equipo PPMI de San Carlos junto con el área municipal de Niñez y Adolescencia.

· Lunes 27 de abril en la mañana: “Espacio de juego y buen trato”. En el CAPS N° 246 de Puente de Hierro, departamento de Guaymallén, se realizarán actividades lúdicas, recreativas e informativas destinadas a pacientes y profesionales del centro de salud. Estará a cargo del equipo PPMI y del servicio de enfermería.