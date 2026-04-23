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25 de abril: “Día internacional de la lucha contra el maltrato hacia las infancias y adolescencias”

Publicado por: Juan Carlos Sambataro 23 abril, 2026

Esta fecha fue instituida por Unicef para crear conciencia en la sociedad acerca de la necesidad de erradicar todo tipo de violencia contra niñas, niños y adolescentes. Mendoza cuenta con dos leyes y un programa de abordaje, pioneros en Argentina.

El Ministerio de Salud y Deportes de Mendoza, desde el Programa Provincial de Prevención y Atención Integral del Maltrato a la Niñez y Adolescencia, perteneciente a la Dirección de Maternidad e Infancia, realizará diferentes acciones. La finalidad es visibilizar y desnaturalizar las violencias contra niñas, niños y adolescentes, y promover el buen trato y los cuidados en todos los ámbitos.

Las violencias contra las infancias y adolescencias constituyen un grave problema social y de salud pública, que requiere ser abordado con una mirada integral y con dispositivos de intervención específicos. Su complejidad demanda estrategias interdisciplinarias e intersectoriales que contemplen tanto la protección de derechos como el acompañamiento clínico terapéutico y comunitario.

En 1995 se aprobó la Ley Provincial 6354 de Niñez y Adolescencia y en 1997 se sancionó la Ley Provincial 6551, que abrió el campo al tratamiento en la especificidad de las violencias contra niñas, niños y adolescentes. Ambas leyes fueron pioneras a nivel nacional, sancionadas en concordancia con la legislación internacional. Estas tienen en cuenta el nuevo paradigma: la protección integral y el interés superior del niño, al que considera como sujeto de derechos y no como objeto de protección, según lo dispuesto por la Convención Internacional de los Derechos del Niño.

En este mismo sentido, Mendoza cuenta con un Programa Provincial de Prevención y Atención Integral del Maltrato hacia la Niñez y Adolescencia (PPMI), que significó un hito en la visibilización y abordaje institucional de las violencias. Este es pionero en contar con equipos interdisciplinarios y especializados en esta temática.

Prevención y Atención Integral del Maltrato hacia la Niñez y Adolescencia

Estos equipos interdisciplinarios trabajan en la detección, atención, diagnóstico y abordaje terapéutico de las violencias contra niñas, niños y adolescentes (NNyA) de 0 a 18 años en el ámbito familiar en todos los departamentos de la provincia. Así, 38 equipos trabajan en 16 hospitales y en 22 centros de salud de atención primaria.

Los espacios están en un proceso de transformación digital, que permite obtener el registro y la trazabilidad de los casos, de modo tal que la tarea resulte oportuna y eficiente. Esta detección temprana brinda la posibilidad de anticipar acciones.

El PPMI constituye un dispositivo fundamental, con alta demanda asistencial, amplia cobertura territorial y fuerte articulación con otros organismos.

En 2025 se otorgaron 44.405 turnos, de los cuales se atendieron 32.097 casos; 4.601 con diagnóstico de certeza de violencia: un 45,56% corresponde a violencia física, un 33,41% a violencia sexual y el porcentaje restante se distribuye entre negligencia y violencia psicológica. Dentro de estos, un 57,3% de los casos corresponde a personas de género femenino y un 42,7% a género masculino. El 79,7% de quienes sostienen los procesos son mujeres, lo que evidencia su rol central en el cuidado y acompañamiento.

En cuanto a la distribución territorial, los departamentos con mayor cantidad de situaciones registradas son, en este orden: Las Heras, Godoy Cruz, Guaymallén, Maipú y Luján de Cuyo. Esto responde también a la mayor densidad poblacional de dichos sectores.

Además, el PPMI cuenta con la Línea 102 de los chicos, que recibe avisos de vulneración de derechos y de violencias contra niñas, niños y adolescentes de manera anónima. Funciona los 365 días del año, las 24 horas, fines de semana y feriados, con personal profesionalizado. Toda la población puede llamar y será atendida de forma anónima y sin restricción de edad. La Línea es un dispositivo de uso para quienes requieran pedir ayuda, así como también un espacio de escucha profesional para recibir asesoramiento, acompañamiento o intervención oportuna.

En 2025 se han recibido 2.890 llamadas pertinentes a través de la Línea: 1.686 por asesoramiento y 1.110 por avisos de vulneración de derechos, atendiendo un promedio de 270 llamadas por mes.

En este contexto, resulta central continuar profundizando la conceptualización y socialización de los avances teóricos y clínicos alcanzados, con el fin de fortalecer la articulación entre equipos profesionales y favorecer abordajes integrales que contribuyan a garantizar derechos y la reparación subjetiva de las infancias y adolescencias.

Actividades

· Miércoles 22 de abril en la mañana: en la Universidad de Mendoza, del departamento de Ciudad, se llevará a cabo un encuentro de trabajo destinado a todo el personal del PPMI, con el objetivo de abordar circuitos de actuación frente a violencias contra niñas, niños y adolescentes en urgencias; implementación de la HSI en el abordaje de las violencias; criterios y circuitos de actuación de la Línea 102; diagnóstico diferenciado y orientaciones para el abordaje del embarazo forzado. Estará a cargo de la jefatura del PPMI y su equipo de trabajo. Primer Encuentro de Trabajo PPMI.

· Miércoles 22 de abril en la mañana: “Palabras que cuidan”. En el CAPS N° 76 Dr. Ángel Pérsico de Palmira, departamento de San Martín, se realizarán encuentros en modalidad de taller, con el objetivo de promover el buen trato y los cuidados en el hogar y desnaturalizar las violencias. Están destinados a pacientes del CAPS N° 76 que se encuentran en sala de espera. Estarán a cargo del equipo PPMI de Palmira, junto a psicólogas y trabajadoras sociales de los CAPS del departamento.

· Del miércoles 22 al 24 de abril: “La niñez no se toca, se cuida”. En el Hospital Saporiti, del departamento de Rivadavia, se desarrollarán distintas actividades: encuentros de reflexión en la sala de espera, elaboración de carteleras de prevención y distribución de folletería. El viernes 24 se realizará una charla informativa y preventiva para el público en general. El objetivo es visibilizar y desnaturalizar las violencias y promover el buen trato. Estará a cargo el equipo del PPMI del hospital.

· Viernes 24 de abril en la mañana: “Repensando las violencias en la era de la hiperconectividad: entre algoritmos y vulnerabilidad”. En el SUM del CAPS N° 30, del departamento de Godoy Cruz, se realizará un conversatorio destinado a instituciones del Sistema de Protección de Derechos, con el objetivo de repensar estrategias interinstitucionales frente a problemáticas derivadas del uso digital indiscriminado. Estará a cargo del equipo del PPMI del CAPS.

· Viernes 24 de abril en la tarde: “Arco iris del buen trato: cada color, una forma de cuidarnos”. En el CAPS N° 76 Dr. Ángel Pérsico de Palmira, departamento de San Martín, se realizará un mural en papel para la sala de espera, destinado a pacientes del PPMI. Estará a cargo del equipo del CAPS.

· Viernes 24 de abril en la mañana: “Redes que protegen”. En la plaza distrital de Eugenio Bustos, departamento de San Carlos, se desarrollará una jornada comunitaria con propuestas lúdicas, destinada a niñas, niños y adolescentes de escuelas y a la comunidad en general. Estará a cargo del equipo PPMI de San Carlos junto con el área municipal de Niñez y Adolescencia.

· Lunes 27 de abril en la mañana: “Espacio de juego y buen trato”. En el CAPS N° 246 de Puente de Hierro, departamento de Guaymallén, se realizarán actividades lúdicas, recreativas e informativas destinadas a pacientes y profesionales del centro de salud. Estará a cargo del equipo PPMI y del servicio de enfermería.

 

 

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