Ya están abiertas las inscripciones para el ciclo de encuentros «+ Capacidad Local»

La iniciativa impulsada por la Dirección de Minería comenzará el 10 de abril y reunirá a 49 expositores en diez encuentros quincenales orientados a fortalecer a los proveedores locales de la cadena minera. El formato de las jornadas será itinerante, y el ciclo de encuentros comenzará en la Universidad Nacional de Cuyo.
La Dirección de Minería del Ministerio de Energía y Ambiente abrió las inscripciones para el ciclo de encuentros «+ Capacidad Local«, una propuesta concebida como una herramienta estratégica para acompañar el proceso de transformación del sector minero en Mendoza, promoviendo la innovación, la profesionalización del entramado empresarial y la generación de nuevas oportunidades para proveedores locales.
El programa prevé 10 encuentros quincenales con 49 expositores, que se desarrollarán entre abril y agosto de 2026. Las jornadas se realizarán los viernes de 10 a 15, en formato itinerante, y abordarán temáticas vinculadas con sostenibilidad, gestión empresarial, innovación tecnológica, financiamiento y nuevos mercados. El ciclo comenzará en la Universidad Nacional de Cuyo, y previo a cada uno de los encuentros la organización se comunicará por correo electrónico con los inscriptos para detallar la información del lugar.
La iniciativa es organizada por el Ministerio de Energía y Ambiente, a través de la Dirección de Minería, y cuenta con la participación de Impulsa Mendoza, Fundación Plan Pilares, Subsecretaría de Empleo y Capacitación del Ministerio de Producción, junto con diversas instituciones académicas, cámaras empresariales y consultoras especializadas.
Convocatoria abierta para todos los interesados
El ciclo se diseñó a partir de una convocatoria abierta que despertó fuerte interés en el ecosistema productivo y académico de la provincia. En total se recibieron 138 propuestas de capacitación, presentadas por empresas, profesionales independientes, universidades, cámaras empresariales, instituciones públicas y centros de investigación.
El Ciclo de Encuentros + Capacidad Local se estructuró en torno a tres ejes temáticos considerados estratégicos para el desarrollo del sector:
• Gestión estratégica y sostenibilidad, con contenidos vinculados a estándares internacionales, gestión ambiental, compliance, liderazgo y bienestar laboral.
• Ecosistema de innovación y tecnología, orientado a la transformación digital, el uso de datos, inteligencia artificial, eficiencia energética y nuevas herramientas tecnológicas aplicadas a la minería.
• Financiamiento y nuevos mercados, con foco en estrategias de inversión, internacionalización de empresas, desarrollo de proveedores y oportunidades comerciales.
Calendario de encuentros
10 de abril de 2026 – 1° Encuentro
Gestión estratégica y sostenibilidad
Sostenibilidad, medio ambiente y reportes.
24 de abril de 2026 – 2° Encuentro
Gestión estratégica y sostenibilidad
Herramientas de gestión y certificaciones.
8 de mayo de 2026 – 3° Encuentro
Gestión estratégica y sostenibilidad
Buenas prácticas, compliance y gobernanza.
22 de mayo de 2026 – 4° Encuentro
Gestión estratégica y sostenibilidad
Liderazgo, recursos humanos y bienestar laboral.
5 de junio de 2026 – 5° Encuentro
Ecosistema de innovación y tecnología
Datos, inteligencia artificial y transformación digital.
19 de junio de 2026 – 6° Encuentro
Ecosistema de innovación y tecnología
Energía, gestión ambiental y sistemas de gestión.
3 de julio de 2026 – 7° Encuentro
Ecosistema de innovación y tecnología
Capacidades estratégicas para proveedores mineros.
17 de julio de 2026 – 8° Encuentro
Ecosistema de innovación y tecnología
Innovación técnica aplicada a procesos mineros.
31 de julio de 2026 – 9° Encuentro
Financiamiento y nuevos mercados
Estrategias de financiamiento para empresas proveedoras.
14 de agosto de 2026 – 10° Encuentro
Financiamiento y nuevos mercados
Internacionalización, redes y oportunidades comerciales para proveedores mineros.
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