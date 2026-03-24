Ya están abiertas las inscripciones para el ciclo de encuentros «+ Capacidad Local»

La iniciativa impulsada por la Dirección de Minería comenzará el 10 de abril y reunirá a 49 expositores en diez encuentros quincenales orientados a fortalecer a los proveedores locales de la cadena minera. El formato de las jornadas será itinerante, y el ciclo de encuentros comenzará en la Universidad Nacional de Cuyo.

La Dirección de Minería del Ministerio de Energía y Ambiente abrió las inscripciones para el ciclo de encuentros «+ Capacidad Local«, una propuesta concebida como una herramienta estratégica para acompañar el proceso de transformación del sector minero en Mendoza, promoviendo la innovación, la profesionalización del entramado empresarial y la generación de nuevas oportunidades para proveedores locales.

El programa prevé 10 encuentros quincenales con 49 expositores, que se desarrollarán entre abril y agosto de 2026. Las jornadas se realizarán los viernes de 10 a 15, en formato itinerante, y abordarán temáticas vinculadas con sostenibilidad, gestión empresarial, innovación tecnológica, financiamiento y nuevos mercados. El ciclo comenzará en la Universidad Nacional de Cuyo, y previo a cada uno de los encuentros la organización se comunicará por correo electrónico con los inscriptos para detallar la información del lugar.

La iniciativa es organizada por el Ministerio de Energía y Ambiente, a través de la Dirección de Minería, y cuenta con la participación de Impulsa Mendoza, Fundación Plan Pilares, Subsecretaría de Empleo y Capacitación del Ministerio de Producción, junto con diversas instituciones académicas, cámaras empresariales y consultoras especializadas.

Convocatoria abierta para todos los interesados

El ciclo se diseñó a partir de una convocatoria abierta que despertó fuerte interés en el ecosistema productivo y académico de la provincia. En total se recibieron 138 propuestas de capacitación, presentadas por empresas, profesionales independientes, universidades, cámaras empresariales, instituciones públicas y centros de investigación.

El Ciclo de Encuentros + Capacidad Local se estructuró en torno a tres ejes temáticos considerados estratégicos para el desarrollo del sector:

• Gestión estratégica y sostenibilidad, con contenidos vinculados a estándares internacionales, gestión ambiental, compliance, liderazgo y bienestar laboral.

• Ecosistema de innovación y tecnología, orientado a la transformación digital, el uso de datos, inteligencia artificial, eficiencia energética y nuevas herramientas tecnológicas aplicadas a la minería.

• Financiamiento y nuevos mercados, con foco en estrategias de inversión, internacionalización de empresas, desarrollo de proveedores y oportunidades comerciales.

Calendario de encuentros

10 de abril de 2026 – 1° Encuentro

Gestión estratégica y sostenibilidad

Sostenibilidad, medio ambiente y reportes.

24 de abril de 2026 – 2° Encuentro

Gestión estratégica y sostenibilidad

Herramientas de gestión y certificaciones.

8 de mayo de 2026 – 3° Encuentro

Gestión estratégica y sostenibilidad

Buenas prácticas, compliance y gobernanza.

22 de mayo de 2026 – 4° Encuentro

Gestión estratégica y sostenibilidad

Liderazgo, recursos humanos y bienestar laboral.

5 de junio de 2026 – 5° Encuentro

Ecosistema de innovación y tecnología

Datos, inteligencia artificial y transformación digital.

19 de junio de 2026 – 6° Encuentro

Ecosistema de innovación y tecnología

Energía, gestión ambiental y sistemas de gestión.

3 de julio de 2026 – 7° Encuentro

Ecosistema de innovación y tecnología

Capacidades estratégicas para proveedores mineros.

17 de julio de 2026 – 8° Encuentro

Ecosistema de innovación y tecnología

Innovación técnica aplicada a procesos mineros.

31 de julio de 2026 – 9° Encuentro

Financiamiento y nuevos mercados

Estrategias de financiamiento para empresas proveedoras.

14 de agosto de 2026 – 10° Encuentro

Financiamiento y nuevos mercados

Internacionalización, redes y oportunidades comerciales para proveedores mineros.

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