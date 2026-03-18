Veinticinco empresas de frutos secos de Mendoza harán negocios con importadores internacionales

Será en el marco del World Peanut Meeting, que se realizará en el Hotel Hilton, organizado por la Cámara Argentina del Maní.

Del 17 al 19 de marzo, la provincia de Mendoza será sede del World Peanut Meeting y el viernes ProMendoza realizará una ronda de negocios dedicada a frutos secos y deshidratados que se llevará a cabo junto con la Asociación Frutos Secos de Mendoza en el marco del World Peanut Meeting 2026.

El encuentro tendrá lugar este viernes de 10.30 a 12.30 en el Hotel Hilton y busca vincular a 25 empresas mendocinas con los compradores internacionales que asistirán a la reunión mundial del maní.

Estos compradores han expresado un marcado interés en conocer en profundidad la oferta productiva de la provincia, especialmente en lo referido a nueces, almendras, pistachos, ciruelas deshidratadas, pasas de uva y otros frutos secos.

Los participantes por Mendoza son exportadores, que cuentan con un galpón de empaque habilitado por el organismo sanitario correspondiente y disponen de un volumen anual superior a 60 toneladas.

Reunión mundial del maní

Sel 17 al 19 de marzo de 2026 la provincia de Mendoza será sede del World Peanut Meeting, uno de los encuentros internacionales más relevantes para la cadena de valor de este alimento, organizada por la Cámara Argentina del Maní.

En su segunda edición presencial reunirá a más de 300 productores, exportadores, investigadores, industriales, traders, proveedores y referentes del comercio global provenientes de diversos continentes.

Este evento constituye una oportunidad única para analizar los desafíos y oportunidades del mercado mundial, intercambiar conocimientos y fortalecer alianzas estratégicas en una industria dinámica y en constante evolución. La elección de Mendoza destaca su atractivo turístico, su rol como hub logístico para exportaciones y el potencial de sus economías regionales para generar sinergias con el sector manisero.

Organizado por la Cámara Argentina del Maní, el encuentro se desarrollará en el Hotel Hilton Mendoza y ofrecerá tres jornadas de conferencias, paneles de análisis de mercado, espacios de networking y actividades orientadas a consolidar vínculos entre los principales actores de la industria.

El programa completo, los disertantes y más información están disponibles en www.worldpeanutmeeting.com.