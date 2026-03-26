Todo listo para el festival Música Clásica por los Caminos del Vino

La Subsecretaría de Cultura de Mendoza presentó el cronograma del célebre encuentro que va por su edición 26 y que llegará a todos los departamentos, San Luis, San Juan y Chile.

Del 30 de marzo al 5 de abril, se llevará a cabo la edición XXVI del festival Música Clásica por los Caminos del Vino, el clásico de Semana Santa que se desarrollará con 60 conciertos en distintos puntos de la provincia. Además, se extenderá a San Luis, San Juan y, por segunda vez, llegará a Chile.

El concierto inaugural tendrá lugar el lunes 30, a las 21, en el Teatro Independencia (Chile 1184, Ciudad), donde la Orquesta Filarmónica de Mendoza dará apertura a este ciclo tan esperado por mendocinos y turistas.

El festival Música Clásica por los Caminos del Vino es organizado por el Gobierno de Mendoza —en su carácter de Capital Mundial del Vino y Capital Iberoamericana de la Gastronomía y el Vino— a través de la Subsecretaría de Cultura, dependiente del Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y DGE, en conjunto con los municipios de la provincia y el sector privado. El objetivo es difundir el género en escenarios de todo el territorio cuyano e internacional.

En su 26° aniversario, el festival se desarrollará en diversos espacios: al aire libre, bodegas y sitios culturales y patrimoniales de distintos puntos de Mendoza. Además, se extenderá a San Juan, con un concierto en la Bodega Sierras Azules; a San Luis, en el Cine Teatro San Luis; y a Chile, donde se realizarán dos presentaciones: en el Museo Barburiza, en Valparaíso, y en la Escuela San Pedro de Quintay.

En esta edición especial, el festival rendirá homenaje a los 100 años del nacimiento de Tito Francia, figura fundamental de la cultura mendocina.

La presentación del ciclo tuvo lugar este miércoles al mediodía en la Sala Elina Alba, ubicada en la Subsecretaría de Cultura. Participaron el subsecretario de Cultura, Diego Gareca; Enrique Sampedro, presidente del Banco de Alimentos; autoridades provinciales y directores de cultura de diversos departamentos de Mendoza. La presentación, además, contó con música en vivo a cargo del trío de trompetas Tríptico.

Durante la conferencia, Diego Gareca destacó: “Estamos muy contentos de anunciar una nueva edición de Música Clásica por los Caminos del Vino, un clásico que ya trasciende a la provincia de Mendoza. Este año, además, el ciclo vuelve a tener presencia en San Juan, San Luis y Chile.

Es una propuesta muy solicitada y consolidada. La fórmula que sostenemos hace años ha dado resultados y, en esta ocasión, en Mendoza vamos a contar con 60 conciertos en la programación.

Como cada año, el ciclo es a beneficio del Banco de Alimentos. El canje de entradas comienza mañana (jueves): se entregarán dos entradas a cambio de una caja de leche de 800 gramos. Es una manera de vincular la cultura con la solidaridad, colaborando con una institución que valoramos por su trayectoria y el trabajo sostenido en la provincia.

En esta edición, además, habrá un eje especial: se trata de un homenaje a Tito Francia, al cumplirse 100 años de su nacimiento. Es uno de los grandes íconos culturales de Mendoza y vamos a reconocer su legado, especialmente como una de las guitarras más destacadas de la provincia, recuperando también parte de su obra vinculada a la Vendimia.

El ciclo ha logrado, con el tiempo, acercar y popularizar la música clásica, con conciertos en los 18 departamentos de Mendoza y la participación de numerosos artistas y elencos. Es un evento único, con una propuesta amplia y federal.”

Por su parte, Enrique Sampedro, presidente del Banco de Alimentos de Mendoza, señaló: “Para nosotros es una gran alegría ser parte de este evento y poder actuar como nexo entre la organización y las instituciones con las que trabaja el Banco de Alimentos. Actualmente, acompañamos a 89 organizaciones y llegamos a más de 45.000 personas, de las cuales cerca del 75% son niños.

En este contexto, la leche cumple un rol fundamental, ya que es un alimento de alto valor nutricional, clave para el crecimiento, especialmente en situaciones de vulnerabilidad. Por eso, ser beneficiarios de esta iniciativa y que Cultura nos tenga en cuenta es muy significativo para nosotros. Este tipo de propuestas no solo fortalecen la cultura, sino que también permiten dar respuesta a una necesidad concreta y urgente”.

Para consultar el cronograma completo de conciertos, ingresar aquí.

Sobre las entradas

El festival Música Clásica por los Caminos del Vino 2026 mantendrá su carácter solidario. Por ello, para los conciertos que así lo requieran, se entregarán dos entradas a cambio de una caja de leche en polvo de 800 gramos, destinada al Banco de Alimentos de Mendoza, institución que trabaja junto a distintas organizaciones de la provincia y comedores municipales.

El canje de entradas en el Gran Mendoza se realizará a partir del jueves 26, en la Subsecretaría de Cultura, de 10 a 17. En el caso de los departamentos más alejados, la organización se coordina a través de los municipios.