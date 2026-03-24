“Spinetta en el aire”: un recorrido por la obra del Flaco llega al Teatro Independencia

La banda Ella También propone una velada única que contará con la participación especial del maestro Leo Sujatovich, pianista, compositor y productor de trayectoria internacional, figura clave en la historia de Spinetta Jade. Las entradas están disponibles en www.entradaweb.com.ar y en la boletería del teatro.

El sábado 28 de marzo, a las 21, el Teatro Independencia (Chile 1184, Ciudad de Mendoza) será escenario de Spinetta en el aire, un espectáculo que rinde homenaje a la obra de Luis Alberto Spinetta. Las entradas están disponibles en www.entradaweb.com.ar y en la boletería del teatro.

La banda Ella También propone una velada única que contará con la participación especial del maestro Leo Sujatovich, pianista, compositor y productor de trayectoria internacional, figura clave en la historia de Spinetta Jade.

El espectáculo, bajo el concepto Spinetta en el aire, recorre las distintas etapas creativas del artista, desde sus emblemáticas bandas —Almendra, Pescado Rabioso, Invisible, Spinetta Jade y Spinetta y los Socios del Desierto— hasta su obra solista. El repertorio incluirá composiciones como Alma de diamante, Seguir viviendo sin tu amor y Durazno sangrando, entre otras piezas fundamentales del cancionero nacional.

La propuesta contará con una puesta escénica original e intervenciones en vivo del periodista mendocino Marcelo Piatti. Además, participarán Javier Rodríguez, Darío Ghisaura y Mark Young, quienes aportarán su impronta a este homenaje.

Sobre el artista invitado Leo Sujatovich

Pianista, productor, arreglador y compositor audiovisual, Sujatovich cuenta con más de cuatro décadas de trayectoria y es una figura destacada de la música argentina y latinoamericana, reconocido por su versatilidad y su aporte a la música sinfónica, popular y audiovisual.

Inició su carrera a los 15 años junto a Nito Mestre y en el proyecto PorSuiGieco, y fue parte fundamental de Spinetta Jade, con la que grabó cuatro discos junto a Luis Alberto Spinetta.

A lo largo de su trayectoria, ha colaborado con referentes como David Lebón, Sandra Mihanovich, Fito Páez, Andrés Calamaro, Pedro Aznar, Abel Pintos, Michael Bublé, Estrella Morente, Coti, Luciano Pereyra, Marilina Ross, Soledad Pastorutti, Dino Saluzzi, Cazzu, Conociendo Rusia, Nathy Peluso, Dante Spinetta y Horacio Ferrer, entre otros.

En el ámbito sinfónico, ha compuesto obras interpretadas por la Orquesta Sinfónica Nacional Argentina, la Orquesta Nacional de Música Argentina Juan de Dios Filiberto, la Orquesta Filarmónica de Radio France, la Orquesta de Cámara Municipal de Rosario y la Orquesta Filarmónica de Mendoza. Además, fue compositor en residencia de la Stavanger Symphony Orchestra.

Su trabajo en cine y televisión incluye música original para más de 30 producciones, así como miles de piezas publicitarias. Su obra ha sido reconocida con galardones como el Premio Gardel a la Música Clásica, el Premio Konex 2025, el Gran Premio SADAIC, una nominación al Latin Grammy (Mejor Álbum de Tango), el Premio Cóndor de Plata, el Gran Premio SUR y el Prix SACEM–Radio France.

Actualmente, brinda charlas presenciales y virtuales dirigidas a jóvenes músicos, donde comparte experiencias, estrategias creativas y reflexiones sobre el oficio musical.

Sobre la banda Ella También

Ella También es una propuesta musical nacida en Mendoza en 2021, dedicada a recorrer con sensibilidad y respeto la obra de Luis Alberto Spinetta, tanto en su etapa solista como en sus emblemáticas bandas.

Está integrada por Javier Calvin (voz y guitarra acústica), Adrián Muñoz Vilurón (teclados), Juan Ignacio Groba (guitarra), Mora Wessels (bajo) y Eduardo Tuti Vega (batería). La banda ha construido un camino sólido en distintos escenarios, combinando fidelidad estética con una impronta propia.

Entre sus presentaciones más destacadas se encuentran el Teatro Imperial de Maipú (2022), el espectáculo Spinetta Sinfónico en el Teatro Mendoza (2023), la Mediateca de Godoy Cruz, el Espacio Cultural Julio Le Parc, el Parque Metropolitano de Maipú, el Teatro Quintanilla, la Nave UNCuyo y el Espacio Arizu.

En 2025, participaron en la sede Mendoza del festival Mañana es Mejor, en apoyo a la ONG Conduciendo a Conciencia.

Con distintos formatos escénicos, la agrupación ha presentado su espectáculo Haciendo Spinetta en bares, teatros y ferias, consolidando su presencia en el circuito cultural mendocino.