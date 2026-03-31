Se realizó las audiciones para el Bellet Municipal de San Rafael

Durante toda la semana se recibieron las postulaciones de manera virtual, y -en la jornada de este domingo- se llevaron a cabo los castings donde cada uno de los postulantes mostró su talento, condiciones técnicas, expresivas y escénicas.

La convocatoria estuvo destinada a personas mayores de 18 años y hasta 40, que cuenten con conocimientos en danzas folklóricas argentinas, estilizado y técnicas mixtas.

Desde la Dirección de Cultura destacaron que esta propuesta busca seguir fortaleciendo el talento local y brindar nuevas oportunidades de desarrollo artístico.