Se puso en marcha el estacionamiento subterraneo de la «Ex Terminal»

Este lunes por la mañana comenzó a funcionar el nuevo estacionamiento subterráneo de la Ex Terminal de Ómnibus. El predio, con lugar para 70 vehículos, ya es accesible a sanrafaelinos y turistas que quieran utilizarlo. Este lunes por la mañana comenzó a funcionar el nuevo estacionamiento subterráneo de la Ex Terminal de Ómnibus. El predio, con lugar para 70 vehículos, ya es accesible a sanrafaelinos y turistas que quieran utilizarlo.

El moderno Parking funciona de lunes a viernes en horario de 7 a 21, mientras que también abre sábados y feriados entre las 8 ya las 21. La tarifa por hora tiene un valor de $1200, mientras que también se puede consultar por estadías nocturnas.

La entrada y salida es por calle Godoy Cruz con un sistema de tickets y barreras, permitiendo la comodidad del usuario. La entrada y salida es por calle Godoy Cruz con un sistema de tickets y barreras, permitiendo la comodidad del usuario.

Hay que destacar que es el primer espacio que se pone en funcionamiento en la ex terminal tras la adjudicación de los primeros cinco locales comerciales.