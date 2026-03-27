Se fortalece el acompañamiento a personas con fibromialgia

En este marco, y tras un trabajo sostenido junto a vecinos y grupos vinculados a la temática, se pondrá en marcha un ciclo de talleres y encuentros gratuitos en el Centro Modular de Salud ubicado en calle General Paz 841.

El objetivo es generar espacios de información, contención y acceso equitativo a la atención, con actividades abiertas a toda la comunidad.

Los encuentros se desarrollarán los días jueves, con una frecuencia quincenal, en un espacio especialmente dispuesto para garantizar privacidad y comodidad a los participantes.

El primer taller se realizará este jueves 26, de 16 a 18 horas, y contará con la participación de una profesional en nutrición, abordando aspectos clave vinculados a la alimentación y el manejo de la enfermedad.

Además de las charlas informativas, el ciclo incluirá instancias de intercambio y acompañamiento entre los propios participantes, promoviendo la escucha activa, la contención emocional y el fortalecimiento de redes de apoyo entre personas que conviven con esta condición.