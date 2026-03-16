Se abrió la inscripción para docentes que quieran aprender chino mandarín

Esta acción se suma a los más de 200 estudiantes secundarios y 28 docentes que ya forman parte de este programa de aprendizaje del idioma iniciado en el ciclo lectivo 2025.

La Dirección General de Escuelas (DGE) comunica que están abiertas las inscripciones 2026 para el curso presencial de idioma chino mandarín nivel 1 destinado a docentes de la provincia con el fin de aprender el idioma y la cultura china.

Los docentes interesados que quieran aprender el idioma podrán obtener un descuento del 50 por ciento, por lo que la cuota queda a $10.000 por mes. Las clases duran una hora y media y se cursa una vez por semana.

Recordemos que esta iniciativa educativa comenzó a partir de un convenio que se realizó durante el ciclo lectivo 2024 y 2025 con el Instituto Confucio de la Universidad de Congreso ofreciendo cursos de chino mandarín a más de 228 estudiantes de nivel secundario y docentes.

Este programa busca fortalecer lazos con China a través de actividades culturales, incluyendo capacitaciones y becas para estudiar en China. Durante el ciclo lectivo pasado, una delegación conformada por funcionarios de la DGE y directores de escuelas secundarias realizaron un viaje a China con fines educativos y culturales, donde conocieron metodologías y diferentes prácticas con el fin de poder aplicar lo observado en las aulas.

Opciones de días y horarios de clase

Martes de 18.30 a 20 del 7 de abril (primera clase) al 17 de noviembre (última clase). Cupo máximo: 30 personas.

Jueves de 18.30 a 20 del 9 de abril (primera clase) al 19 de noviembre (última clase). Cupo máximo: 30 personas.

El plazo máximo de inscripción es hasta el 25 de marzo y el lugar de dictado del curso en la Ciudad de Mendoza (se notificará a la brevedad)

Las personas interesadas en inscribirse en el curso de chino mandarín lo pueden hacer en el siguiente enlace o con el QR de la imagen.