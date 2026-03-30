San Rafael vivió el Primer Encuentro CEBJA 2026: deporte, inclusión y comunidad en una jornada inolvidable

El Polideportivo Nº 1 fue escenario este viernes de una jornada donde la educación de jóvenes y adultos trascendió el aula para convertirse en una verdadera celebración del encuentro, la inclusión y la integración social. Con más de 300 participantes, el Primer Encuentro Deportivo y Recreativo CEBJA 2026 reunió a estudiantes de distintos puntos de San Rafael en un espacio cargado de energía, alegría y compañerismo.

La propuesta, organizada por la Sección V de CEBJA (Centros de Educación Básica de Jóvenes y Adultos), ofreció una amplia variedad de actividades que combinaron deporte, recreación y expresión cultural. Fútbol, vóley, ping pong, tejo y metegol convivieron con la música y la danza, generando un clima festivo donde cada participante encontró su lugar.

Participaron del encuentro los siguientes establecimientos: el C.E.B.J.A. Nº 3-102 Combatientes de Malvinas; C.E.B.J.A. Nº 3-066 Prof. Norma Susana Díaz; C.E.B.J.A. Nº 3-030 7º de Caballería; C.E.B.J.A. Nº 3-076 “Cora Teijeiro de Acosta”; C.E.B.J.A. Nº 3-015 Teniente Primero Ibáñez; C.E.B.J.A. Nº 3-097 Arnaldo Arturo Lindauer; C.E.B.J.A. Nº 3-215 Alfredo Bufano; y el C.E.B.J.A. Nº 3-078 “Luis F. Grassi”, entre otros.

Más que una competencia, el encuentro fue una muestra concreta de cómo el deporte y las actividades recreativas funcionan como herramientas de integración humana. En cada partido, en cada juego compartido, se construyeron vínculos, se acortaron distancias entre estudiantes de ciudad y distritos, y se fortaleció el sentido de pertenencia.

Los CEBJA cumplen un rol social fundamental en Mendoza, brindando oportunidades a quienes no pudieron completar su educación primaria en los tiempos tradicionales. Este tipo de iniciativas refuerza esa misión, demostrando que aprender también es compartir, respetar y construir en comunidad.

El acompañamiento de las familias fue otro de los aspectos destacados de la jornada. Las gradas se poblaron de aplausos, aliento y emoción, generando un entorno afectivo que potencia el compromiso de los estudiantes y convierte cada experiencia en un recuerdo significativo.

La integración territorial también se hizo visible: alumnos de distintos distritos y de la ciudad compartieron un mismo espacio, reafirmando que la educación y la inclusión no tienen fronteras dentro del departamento.

Así, el Primer Encuentro CEBJA 2026 no solo cumplió con sus objetivos, sino que dejó una huella profunda: la certeza de que el deporte, los juegos y la cultura son puentes que acercan, igualan y transforman.