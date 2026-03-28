San Rafael: con apoyo de drones, desbaratan un cultivo de marihuana tras 15 días de vigilancia

Las tareas incluyeron vigilancia aérea encubierta y apoyo en tiempo real durante el allanamiento, lo que permitió reunir pruebas clave y concretar el secuestro de droga, un arma de fuego y teléfonos celulares, además de la detención de un sospechoso.

La Policía de Mendoza, a través de la Unidad de Vehículos Aéreos No Tripulados (VANT) Delegación Sur, participó en un operativo conjunto con la Policía Federal Argentina que culminó con un resultado positivo tras tareas de investigación y vigilancia en San Rafael.

El procedimiento se desarrolló en el marco de una orden judicial, con un trabajo articulado durante 15 días en apoyo a la investigación encabezada por la Policía Federal. Durante ese período, el equipo VANT realizó maniobras con aeronaves pilotadas remotamente (drones), operando de manera discreta para obtener registros fílmicos del domicilio bajo sospecha.

La investigación se inició a partir de una denuncia que advertía que un hombre mayor de edad, domiciliado en el barrio El Molino, poseería armas de fuego de manera ilegal y las ofrecería para la venta. Con esos datos, intervino la Fiscalía de Instrucción N°2, que impulsó las medidas correspondientes y solicitó la orden de allanamiento.

Este viernes 27 de marzo, el despliegue concluyó con el ingreso al domicilio, donde, además del objetivo inicial —el secuestro de armas—, los efectivos detectaron una importante cantidad de plantas de marihuana de gran tamaño, visibles incluso desde la calle, y numerosos teléfonos celulares.

Como resultado, se secuestraon 45 plantas de marihuana, un arma de fuego tipo revólver calibre 22 sin documentación y 35 teléfonos celulares, además de la detención de una persona vinculada a la causa. El hallazgo de estupefacientes dio intervención a la Justicia Federal, que ordenó el secuestro de las plantas y la imputación del responsable.

En el operativo también participó personal de Infantería, brindando apoyo para el desarrollo de la medida judicial.

La intervención conjunta permitió fortalecer la recolección de pruebas y garantizar un procedimiento eficaz, donde se destacó el uso de tecnología aplicada a la seguridad en tareas investigativas complejas.