Salud simplifica trámites para farmacias a través de una plataforma de gestión digital

Al centralizar la información en un entorno digital, se garantiza un proceso más ágil, seguro y accesible para todos los administrados de la Provincia.

El Ministerio de Salud y Deportes, realizará la digitalización total de los trámites ante el Departamento de Farmacia. Con el objetivo de modernizar la gestión pública y reducir la burocracia administrativa. Esta actualización responde a la política de transformación digital que lleva adelante el Gobierno de Mendoza.

A través de la Resolución 243/26, la Dirección Provincial de Farmacología implementó un nuevo sistema de «plataforma de tickets». Esta medida permite que, a partir de la fecha, todos los profesionales y establecimientos del sector puedan gestionar sus expedientes de manera remota, eliminando la necesidad de procesos presenciales o en papel.

Nuevo sistema de gestión digital

La transición al formato digital busca optimizar los tiempos de respuesta y brindar mayor transparencia al seguimiento de los trámites.

Puntos clave del sistema

Acceso unificado: los usuarios deberán ingresar al portal oficial de Servicios y Atención Ciudadana de Mendoza.

Carga de documentación: la plataforma guiará al usuario paso a paso. La documentación exigible deberá subirse exclusivamente en archivos de formato PDF individuales.

Notificaciones en tiempo real: ya no será necesario consultar el estado del trámite de forma física. Cada avance se notificará directamente en el ticket y se enviará un aviso automático al correo electrónico declarado por el usuario.