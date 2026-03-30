Salud Alimentaria y Educación: el CEBJA 3-015 fortalece herramientas para prevenir enfermedades

El Área de Promoción en Salud Alimentaria llevó adelante una nueva jornada de trabajo en el CEBJA 3-015 Teniente 1ro Gerónimo Ibáñez, dependiente de la Sección V de Jóvenes y Adultos, donde estudiantes participaron de una propuesta que combinó nutrición, educación y bienestar integral.

La actividad se desarrolló a partir de una receta elaborada con legumbres del programa Nutrir, herramienta que permitió no solo compartir conocimientos sobre alimentación saludable, sino también reflexionar acerca de la relación entre el mundo emocional y los alimentos. Durante el encuentro, se abordó cómo las emociones influyen en nuestros hábitos alimentarios y de qué manera el cuerpo manifiesta, a través de distintos síntomas, cuando algo no está bien.

Desde el equipo destacaron la importancia de generar estos espacios en los Centros de Educación Básica para Jóvenes y Adultos (CEBJA), donde la formación va más allá de lo académico e incorpora herramientas prácticas para la vida cotidiana. Aprender a reconocer señales del cuerpo y adquirir hábitos saludables constituye una estrategia clave en la prevención de enfermedades futuras.

La propuesta tuvo una participación activa por parte de la comunidad educativa, reafirmando el compromiso del CEBJA 3-015 con una educación integral que promueve el cuidado de la salud.

La próxima charla ya tiene fecha y temática confirmada: se realizará la preparación de una receta tan sencilla como nutritiva y deliciosa, el yogurt casero, continuando así con la misión de acercar conocimientos accesibles que impacten positivamente en la calidad de vida de los estudiantes.