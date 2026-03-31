Sabores en el Aula”: aprender, compartir y volver a creer en la escuela

En vísperas de Pascua, el CEBJA N° 3-076 “Cora Teijeiro de Acosta” y el Anexo 01, con funcionamiento en la Delegación Municipal de Salto de las Rosas, dependiente de la Sección V de Jóvenes y Adultos, fueron escenario de una propuesta educativa profundamente significativa, donde el aprendizaje se entrelazó con la experiencia, la emoción y el encuentro.

La iniciativa, impulsada y llevada adelante bajo la responsabilidad de la profesora Adriana García —docente de primero y segundo ciclo en los grados múltiples A y B—, convocó a los estudiantes a participar activamente en la elaboración de productos tradicionales de la fecha. La actividad trascendió lo meramente práctico: se constituyó en un espacio de construcción colectiva, intercambio de saberes y fortalecimiento de vínculos.

El proyecto institucional “Sabores en el Aula” se propuso como objetivo promover la inclusión educativa, el desarrollo de habilidades prácticas y sociales en jóvenes y adultos, a través de actividades de cocina que favorezcan aprendizajes significativos, el trabajo colaborativo, el fortalecimiento de la autoestima, contribuyendo además a la ampliación y sostenimiento de la matrícula escolar.

En sintonía con el Diseño Curricular de la modalidad de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos, la propuesta recupera la centralidad de las trayectorias reales de los estudiantes, reconociendo sus saberes previos y resignificándolos en nuevas experiencias de aprendizaje. En este marco, la enseñanza adquiere un sentido situado, vinculado a la vida cotidiana, donde aprender implica también reconstruir la confianza y proyectarse hacia nuevas oportunidades.

05 Asimismo, la experiencia refleja con claridad el perfil del estudiante de la modalidad: sujeto activo, portador de historias, conocimientos y expectativas, que encuentra en la escuela un espacio para participar, expresarse y desarrollar nuevas capacidades. Del mismo modo, pone en valor el rol docente como guía, mediador, capaz de generar propuestas pedagógicas contextualizadas, inclusivas y transformadoras.

Durante la jornada, se evidenció un clima de compromiso, cooperación y pertenencia. Cada preparación fue también una instancia de diálogo, organización y aprendizaje compartido, donde los logros individuales se potenciaron en el trabajo grupal.

“Sabores en el Aula” se consolida así como una práctica educativa que fortalece las trayectorias escolares, promueve la permanencia y reafirma el sentido de la escuela como espacio de oportunidad, encuentro y construcción colectiva.

Porque cuando la enseñanza logra vincularse con la vida, el aprendizaje deja de ser una obligación para convertirse en una experiencia que transforma.