Reconocimiento internacional para Llancanelo: El humedal mendocino se suma a una red clave para las aves migratorias

La Laguna Llancanelo ha sido oficialmente incorporada como nuevo sitio de la Red Hemisférica de Reservas de Aves Playeras, una distinción de alcance internacional que reconoce su importancia ecológica como hábitat fundamental para aves migratorias a lo largo del continente americano.

Este logro no solo resalta el valor natural del humedal, sino también el esfuerzo sostenido de organismos públicos, organizaciones ambientales, científicos y la comunidad local que trabajan desde hace años en la protección y el manejo responsable de este ecosistema único. La laguna constituye un punto estratégico dentro de las rutas migratorias de numerosas especies de aves playeras, que dependen de estos ambientes para alimentarse, descansar y reproducirse.

Ubicada en el sur de la provincia de Mendoza, la reserva representa uno de los humedales más importantes del oeste argentino. Su biodiversidad incluye una gran variedad de aves acuáticas y playeras, muchas de ellas con poblaciones sensibles a los cambios ambientales. La incorporación a la red WHSRN implica también un compromiso renovado en materia de conservación, monitoreo y cooperación internacional.

Desde Malargüe, autoridades y referentes ambientales destacaron que esta designación consolida el posicionamiento del departamento como un territorio comprometido con la preservación del patrimonio natural. Además, abre nuevas oportunidades para el desarrollo del turismo sostenible, la investigación científica y la educación ambiental.

Para celebrar este importante reconocimiento, se realizará un acto el viernes 27 de marzo a las 20:00 horas en el Centro de Convenciones Thesaurus – Sala Caldén. El encuentro reunirá a autoridades, especialistas y vecinos en una jornada que busca poner en valor la riqueza natural de Llancanelo y fortalecer la conciencia sobre la importancia de cuidar los humedales.

La incorporación de la Laguna Llancanelo a la red hemisférica no solo es motivo de orgullo para Mendoza, sino también un llamado a profundizar las políticas de conservación frente a los desafíos ambientales actuales. En un contexto global donde los humedales enfrentan crecientes amenazas, este reconocimiento reafirma la necesidad de proteger estos ecosistemas esenciales para la vida silvestre y el equilibrio ambiental.

De esta manera, Malargüe reafirma su compromiso con la conservación de la biodiversidad, consolidando a Llancanelo como un símbolo de la riqueza natural argentina y un punto clave en la red que conecta a las aves migratorias a lo largo de todo el continente.