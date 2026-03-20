Reapertura Bono Puntaje para nivel Secundario y CCT

La Dirección General de Escuelas (DGE) informa que habrá una reapertura de inscripción para el Bono Puntaje 2025 de Secundaria y Centros de Capacitación para el Trabajo (CCT). Esta instancia es exclusiva para quienes no tienen el bono vigente e incluye a los que tengan estado “pendiente” o “pendiente de validación”.
También se podrá realizar la incorporación de títulos docentes para recategorización y de cargos postulados para docentes con bono 2025 emitido.
Los interesados que quieran hacer el bono puntaje deberán contar con los siguientes requisitos:
-Tener rol docente en el GEI.
-Realizar la preinscripción obligatoriamente.
-Tener título debidamente registrado en la DGE.
-Los antecedentes y antigüedad se toman hasta el 30/10/2024.
-La documentación debe estar debidamente escaneada y debe ser la original en formato PDF. No se aceptan si no tienen DNI del docente.
-El proceso de inscripción debe ser cerrado. Caso contrario, no se obtendrá el bono.
-Si no se carga la antigüedad y documentación en las secciones correspondientes, no serán tabuladas.
Cronograma dispuesto por la DGE
-Emisión de bono:
Del 30 de marzo al 3 de abril: preinscripción obligatoria de acuerdo a los siguientes pasos: GEI PAD Docentes > Juntas Calificadoras > Bono Secundaria > Botón Pre-Inscripción.
Del 06 de abril al 12 de abril: inscripción y carga de documentación debiendo realizar los siguientes pasos: GEI PAD Docentes > Juntas Calificadoras > Bono Secundaria > Botón Abrir Inscripción.
-Incorporación de títulos y cargos postulados:
30 de marzo al 3 de abril: Cargarán documentación en formulario disponible a través de GEI PAD Docentes > Bono Secundario > Botón Preinscripción.
Cabe destacar que los docentes con bono 2025 emitido contemplados en este apartado splo incorporarán la documentación a través del formulario previsto. No deberán intentar abrir inscripción en el sistema bajo ningún concepto.
Ante cualquier consulta, dirigirse al correo jcns01@mendoza.edu.ar