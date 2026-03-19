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PODEs inició el cronograma de capacitaciones para el ciclo lectivo 2026

Publicado por: Juan Carlos Sambataro 19 marzo, 2026

Celebrando10 años de trayectoria, el programa provincial puso en marcha las capacitaciones sobre prevención de ausentismo crítico, con la finalidad de garantizar la protección del derecho a la escolaridad en niños y niñas en Nivel Inicial.

Este miércoles, la Coordinación Provincial del Programa de Protección y Orientación del Derecho a la Escolaridad (PODEs), de forma articulada con la Dirección de Educación Inicial y la Dirección de Educación Privada, comenzó las capacitaciones destinadas a inspectoras técnicas seccionales, supervisoras, directivos y referentes de asistencia. La primera actividad se desarrolló en La Dormida, Santa Rosa, y contó con la presencia de autoridades educativas del nivel y la modalidad de este departamento y de La Paz, quienes destacaron el compromiso y el trabajo de los equipos

Claudia Abdón, coordinadora del PODEs, explicó que el objetivo es poner en ejercicio los principales lineamientos del programa y el marco normativo que lo fundamenta, entre ellos, la Resolución 6782 DGE – Rectificación y ampliación de la Resolución 230/2017, a fin de consolidar y sostener los procesos de abordaje de niños y niñas que presentan ausentismo crítico y proporcionar las herramientas que permitan visibilizar rápidamente urgencias e intervenciones profesionales de los equipos interdisciplinarios, así como garantizar la presencialidad y permanencia en las instituciones educativas de Nivel Inicial.

Los encuentros se desarrollarán durante marzo y abril, donde Redes PODEs recorrerá todo el territorio provincial capacitando a 1274 profesionales de Nivel Inicial de gestión estatal y privada.

Cronograma de encuentros previstos para marzo y abril

18/03: Santa Rosa y La Paz (Sección N°12) en el SUM-CIC La Dormida-Av. Boulevard Los Damascos, La Dormida, Santa Rosa.

20/03: Rivadavia, Junín y San Martín (Secciones N°4, 8 y 19) en el Colegio Cristo de la Esperanza, Calle Maza 280, Palmira, San Martín – 10:00 hs.

26/03: Tupungato, Tunuyán y San Carlos (Sección N°9 y 13) en el JIE Nº 0-036 “Senderos del Plata”, Calle El Álamo S/N, Cordón del Plata, Tupungato – 10:30 hs.

31/03: San Rafael, Malargüe y General Alvear (Secciones N°6, 7, 14 y 18) en el Centro de Congreso y Exposiciones, Calle Luis Tiraso 1025, San Rafael – 12:30 hs

06/04: San Carlos y Tunuyán (Sección N°13) en CIC, Terminal M. Firpo, Juan D. Perón y Bernardo Quiroga, Eugenio Bustos, San Carlos (Sobre Ruta 40) – 11:30 hs.

09/04: General Alvear (Sección N°1 –Privada- y N° 14) en Honorable Concejo Deliberante, Avenida Alvear 560, Gral. Alvear – 13:30 hs.

13/04: Maipú (Secciones N° 2 y 17), lugar a confirmar- 10:30 hs.

14/04: Capital y Guaymallén (Secciones N° 2, 3 –Privada- y N°1, 3, 16) en Escuela N°8-448 Hogar Eva Perón, calle Thays S/N, Parque Gral. San Martín – 10:00 hs.

16/04: Lavalle y Las Heras (Secciones N° 5 –Privada-, 15 y 10) en San Sala Cultural Malvinas, calle San Miguel 1540, Las Heras – 09:30 hs.

21/04: Godoy Cruz y Luján de Cuyo (Secciones N° 4 y 6 –Privada- y N° 5 y 11) en Cine Teatro Plaza, calle Colón 27, Godoy Cruz- 10:00 hs.

Los temas

Durante los encuentros se trabajará sobre los lineamientos prioritarios del programa PODEs-DGE en sus tres ejes de acción:

Primera línea de acción: Promoción y prevención

Segunda línea de acción: Admisión y abordaje.

Tercera línea de acción: Capacitación y asesoramiento.

El Programa de Protección y Orientación del Derecho a la Escolaridad, creado en 2016, está integrado por un equipo interdisciplinario e interministerial que cuenta con un protocolo de actuación cuya temática aborda el ausentismo escolar y su multicausalidad en la educación, que constituye una red de contención dentro del sistema educativo formal como organismo garante del ejercicio pleno del derecho a la educación.

 

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