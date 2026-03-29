Plan Estratégico contra el Abigeato: decomisos y controles en San Rafael

En el marco de operativos preventivos, la Policía Rural realizó controles en comercios y transporte de carne en San Rafael. Se detectaron productos cárnicos en mal estado y condiciones irregulares de transporte, por lo que se procedió al decomiso.

En el marco del Plan Estratégico contra el Abigeato, personal de la Policía Rural llevó adelante distintos procedimientos en San Rafael, donde se decomisaron productos cárnicos no aptos para el consumo humano y se detectaron irregularidades en el transporte de carne. Las intervenciones se realizaron con participación de Bromatología y personal de la Comisaría 26.

Durante la primera inspección, que se realizó en la localidad Real del Padre, el personal de Bromatología constató deficiencias en la mercadería, por lo que se dispuso el decomiso de 5 kilos de morcilla, 8 kilos de chorizo y 19 kilos de carne molida. La ayudante fiscal interviniente ordenó el secuestro de los productos en el marco de una infracción al artículo 201 del Código Penal y la correspondiente individualización del responsable del comercio.

El segundo procedimiento se desarrolló en la intersección de calle Chaco y Tierra del Fuego, donde se controló un camión marca Mercedes Benz perteneciente a un frigorífico habilitado. Al momento de la inspección, se constató que transportaba una media res y un cuarto en condiciones inadecuadas, ya que la carne se encontraba en contacto con el suelo del habitáculo y el vehículo carecía de equipo de frío y de habilitación vigente para el transporte de sustancias alimenticias.

Ante esta situación, se determinó que los productos no eran aptos para el consumo humano. Por disposición de la autoridad fiscal, se procedió al decomiso de la mercadería y a la identificación del responsable.