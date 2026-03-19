Peter Lamelas: “Trump me pidió alinear a la Argentina con Estados Unidos”

En diálogo con Cristina Pérez para LN+, el diplomático se refirió a su participación en el Argentina Week, un evento promocional realizado en Nueva York la semana pasada con el objetivo de atraer capitales extranjeros. “Trump me pidió alinear a la Argentina con Estados Unidos”, afirmó Lamelas durante la entrevista.

Y agregó: “Me dio la misión de juntar el pueblo argentino con el de EE.UU., a ayudar a desarrollar a la Argentina, a hacer una Argentina grande de nuevo, una Argentina más segura, más fuerte y próspera”. En esa línea, subrayó: “Tenemos un alineamiento entre los presidentes. El pueblo argentino tiene una oportunidad que no tuvo por mucho tiempo. Los apoyamos”.

El embajador insistió en que el contexto actual abre una ventana histórica para el país. “Esto es un momento único en el tiempo”, sostuvo, y advirtió: “El pueblo argentino tiene una oportunidad que posiblemente no vuelva a tener en décadas”.

Al referirse al impacto económico de ese vínculo, Lamelas aseguró que el foco está puesto en la llegada de inversiones. “Yo sé que las inversiones vienen, lo estoy trabajando”, remarcó.

En ese sentido, destacó su rol en Argentina Week y se refirió a su arenga a empresarios: “¡Show me the money!” [¡Enséñame el dinero!]. De esta manera, evocó una frase de la película Jerry Maguire, protagonizada por Tom Cruise.

“Lo que no enseñaron las cámaras es que había un salón repleto de gente, no había asientos vacíos, había inversores, empresarios, bancos y fondos que querían escuchar cómo podían invertir en la Argentina”, describió.

Además, subrayó que el mensaje hacia el sector privado fue directo: “Queremos resultados, no promesas, resultados”. Y ejemplificó con casos concretos: “Uber quiere reinvertir 500 millones de dólares en la Argentina. Estamos trabajando con varias compañías que quieren invertir en minería, tecnología y energía”.

Sobre el potencial energético, fue enfático: “Vaca Muerta es una de las oportunidades más grandes que tiene la Argentina”.

Consultado sobre la cautela de algunos inversores frente al riesgo país, Lamelas consideró que se trata de un proceso gradual. “Demoró mucho tiempo para que la Argentina llegue a donde está ahora”, explicó, y proyectó: “La confianza va a volver, y cuando vuelva, va a bajar el riesgo país”.

En el plano político, reivindicó la relación entre ambos mandatarios y aseguró que trasciende lo personal. “No es solo una amistad entre presidentes, es una amistad entre los pueblos”, afirmó.

Incluso fue más allá y sostuvo que la Argentina ocupa hoy un lugar central en la región para Washington: “Yo creo que sí, seguramente es el principal aliado de Estados Unidos en América Latina”.

En el cierre, dejó una definición personal y una advertencia: “Yo creo en la Argentina, en su potencial, en la gente. No quiero que desperdicien esta oportunidad. Es una oportunidad única”.

Fuente:https://www.lanacion.com.ar/politica/peter-lamelas-trump-me-pidio-alinear-a-la-argentina-con-estados-unidos-nid18032026/