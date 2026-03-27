Parque Municipal “Huellas de Dinosaurios”: horarios, entradas y visitas guiadas

El Parque Municipal “Huellas de Dinosaurios” abre sus puertas diariamente de 10:00 a 17:00 horas, ofreciendo recorridos autoguiados de 35 minutos y visitas guiadas de 90 minutos.
Horarios de apertura:
- Todos los días de 10:00 a 17:00 horas.
Visitas guiadas:
- 11:00 | 12:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 horas.
- Sendero principal autoguiado: 35 minutos.
- Recorrido con guía: 90 minutos.
Costos de entradas:
- Mayores: $3.000
- Niños de 4 a 12 años: $1.000
- Jubilados y personas con CUD: sin cargo
Acceso al parque:
- Se encuentra a 20 km por camino consolidado.
- Velocidad máxima recomendada: 40 km/h.
- Se solicita precaución por la presencia de animales sueltos.
El Parque Municipal “Huellas de Dinosaurios” ofrece una combinación de aprendizaje y diversión, permitiendo a los visitantes conocer más sobre la historia de los dinosaurios mientras disfrutan de la naturaleza.