Parque Municipal “Huellas de Dinosaurios”: horarios, entradas y visitas guiadas

Publicado por: Juan Carlos Sambataro 27 marzo, 2026

El Parque Municipal “Huellas de Dinosaurios” abre sus puertas diariamente de 10:00 a 17:00 horas, ofreciendo recorridos autoguiados de 35 minutos y visitas guiadas de 90 minutos.

Horarios de apertura:

  • Todos los días de 10:00 a 17:00 horas.

Visitas guiadas:

  • 11:00 | 12:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 horas.
  • Sendero principal autoguiado: 35 minutos.
  • Recorrido con guía: 90 minutos.

Costos de entradas:

  • Mayores: $3.000
  • Niños de 4 a 12 años: $1.000
  • Jubilados y personas con CUD: sin cargo

Acceso al parque:

  • Se encuentra a 20 km por camino consolidado.
  • Velocidad máxima recomendada: 40 km/h.
  • Se solicita precaución por la presencia de animales sueltos.

El Parque Municipal “Huellas de Dinosaurios” ofrece una combinación de aprendizaje y diversión, permitiendo a los visitantes conocer más sobre la historia de los dinosaurios mientras disfrutan de la naturaleza.

 

