Otra vez la carne: los cortes vacunos registraron subas en febrero y empujan la inflación alimentaria

Los precios de los cortes vacunos aumentaron 7,4% en febrero , un salto que se ubicó muy por encima del promedio de inflación del mes , de acuerdo con los datos relevados por los frigoríficos agrupados en CICCRA . Este incremento vuelve a impactar en el costo general de los alimentos y presiona sobre toda la cadena alimentaria .

Entre los productos con mayores aumentos aparecen el cuadril y la nalga, con subas cercanas al 8%, seguidos por la paleta (8,1%) y la carne picada (7,1%). En tanto, el asado registró un incremento más moderado, aunque igualmente significativo, del 5,7%.

Actualmente, el kilo de asado ronda los $16.850, mientras que cortes como el cuadril ya supera los $19.000 y la nalga se ubica por encima de los $20.000, consolidando una tendencia de encarecimiento sostenido en las carnicerías.

En paralelo, el pollo entero también mostró un aumento importante del 10,2% mensual, según datos a los que accedió la Agencia Noticias Argentinas. Sin embargo, al comparar con el mismo período del año pasado, el pollo acumula una suba interanual del 45%, menor a la registrada por la carne vacuna, lo que implica un abaratamiento relativo frente a esos cortes.

Detrás de estas subas aparece un factor estructural: la recomposición de precios tras la caída en la oferta ganadera, una situación vinculada a condiciones climáticas adversas de años anteriores. La menor disponibilidad de hacienda empujó el valor del ganado en pie, impacto que luego se traslada directamente al precio que paga el consumidor.

En la medición interanual, el rubro carnes y derivados lidera los aumentos dentro de alimentos con una suba del 54,1%. Si se analiza por corte, el incremento es aún más marcado: el asado acumula 67,6%, seguido por el cuadril (65,9%), la paleta (65,7%), la nalga (62,1%) y la carne picada (56,6%).

En promedio, los cortes vacunos registraron un incremento interanual del 63,6%, una cifra muy superior al nivel general de inflación, que se ubicó en 33,2%.

Si bien algunos segmentos del rubro alimentos comenzaron a mostrar cierta desaceleración como frutas y verduras, que incluso registraron bajas mensuales, la carne volvió a consolidarse como uno de los principales focos de presión sobre el índice de precios.

Fuente:https://617.news/otra-vez-la-carne-los-cortes-vacunos-registraron-subas-en-febrero-y-empujan-la-inflacion-alimentaria/